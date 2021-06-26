Avukat Feyza Altun, çocuk yaşta akrabasının cinsel istismarına uğradı: "Akrabalarıma anlattım. Kimse bir şey yapmadı"

Çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarının sonu gelmedi. Cezalar bile sapıkları durdurmaya yetmedi. Şüpheli ise çoğu zaman komşu, arkadaş hatta aileden biriydi. Son olarak muhalif kimliğiyle bilinen avukat Feyza Altun, sosyal medyadan yayınladığı bir dizi tweetle çocuk yaşta istismara uğradığını itiraf etti.

N.Ç. isimli akrabası tarafından 7 yaşından 12 yaşına kadar istismar edildiğini dile getirdi. Hatta elinde, sapığın istismarı itiraf ettiği ses kayıtlarının da bulunduğunu söyledi.

Sapığın ailesinin ise cinsel istismara inanmadığını belirten avukat Altun, şöyle devam etti: Kız kardeşleri ablam dediğim insanlar benim o yaşta ona sarıldığım fotoları bulup dava hazırlığı yapmışlar. Hani bak sarılıyor, olduysa gönlü vardır gibisinden. 12 yaşımda artık tepki verdim. Olayı anneme, akrabalarıma anlattım. Kimse bir şey yapmadı. Bu sene olayı ortaya çıkardığımda 'N.Ç. o yıl evlendi, kıskançlığından yaptı' dediler.

SES KAYDINI YAYINLAYACAĞIM

Avukat Feyza Altun, yaşadıklarıyla ilgili hukuk mücadelesi başlattı.

"Adli tıp raporunu bekliyorum. Akrabaları ses kaydını dinleyince ne olacak göreceğim. Hepiniz rezil olacaksınız" açıklaması yaptı.