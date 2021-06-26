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    Kanal İstanbul güzergahı nerede? Kanal İstanbul haritası! Kanal İstanbul maliyeti ne kadar ve ne zaman bitecek?

    Kanal İstanbul için tarihi gün geldi çattı. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'ne katılacak. Türkiye'nin en önemli yatırımlarından biri olan Kanal İstanbul ile ilgili detaylar araştırılıyor. Projeyle ilgili detayları merak eden milyonlarca vatandaş detayları öğrenmek üzere arama motorları üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Kanal İstanbul güzergahı nerede? Kanal İstanbul maliyeti ne kadar ve ne zaman bitecek? İşte Kanal İstanbul haritası...

    Kanal İstanbul güzergahı nerede?

    'Çılgın Proje' Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temeli bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atılıyor. Başkan Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından "rüyası" olan, Başbakan olarak görev yaptığı 27 Nisan 2011'de duyurusunu yaptığı Kanal İstanbul için tarihi gün geldi. Peki, Kanal İstanbul güzergahı nerede? Kanal İstanbul maliyeti ne kadar ve ne zaman bitecek? İşte haritası

    KANAL İSTANBUL GÜZERGAHI

    Kanal İstanbul Projesinin güzergâhının belirlenmesi için 5 ayrı alternatif koridor üzerinde çalışılmıştır. Alternatif güzergâhların çevresel etkileri ve yerüstü su ve toprak kaynaklarına, yeraltı su kaynaklarına, ulaştırma ağlarına, kültür ve tabiat varlıklarına etkileri incelenmiştir. Ayrıca, inşaat maliyeti ve süreleri kıyaslanmıştır.

    Kanal İstanbul'dan dünya denizlerinde dolaşan en büyük konsept gemi olarak belirlenen boyu 275 metre, draftı maksimum 17 metre olan ve ortalama 145.000 tonluk tankerlerin geçişine imkân sağlayacak bir tip enkesit kullanılarak, koridorlar mukayese edilmiş ve Küçükçekmece Gölü - Sazlıdere Barajı - Terkos doğusunu takip eden güzergâh en uygun koridor olarak belirlenmiştir.

    İşte projenin maliyeti;

    KANAL İSTANBUL'UN TOPLAM MALİYETİ

    Kanal inşaat maliyeti 75 milyar TL olarak öngörülmüştür. Proje İstanbul'un tarihi dokusunun korunması, İstanbulluların emniyeti, güvenliği ve ülkemizin menfaati içindir. Bu parasal bir büyüklükle ölçülemeyecek kadar değerlidir. Hayata geçirildiğinde elde edeceğimiz uluslararası ticaret hacmi ve ülkemizin stratejik öneminin artması da parasal olarak değerlendirilemez.

    KANAL İSTANBUL VE İSTİHDAM

    Kanal İstanbul Projesi ve entegre tesisleri ile birlikte, projenin hazırlık-inşaat aşamasında yaklaşık 10.000, işletme aşamasında, kanal ve diğer işletmelerde (limanlar, lojistik merkez, yat limanı vb.) yaklaşık 10.000 'den fazla kişinin iş sahibi olması ve evine ekmek götürmesi projenin en büyük hedeflerinden biridir.

        KANAL İSTANBUL PROJESİNİN AMACI

        Yılda yaklaşık 43.000 geminin geçtiği İstanbul Boğazı, en dar yeri 698 m olan doğal bir su yoludur. Gemi trafiğinde tonajlardaki artış, teknolojik gelişmeler sonucu gemi boyutlarının büyümesi ve özellikle akaryakıt ve benzeri diğer tehlikeli/zehirli maddeleri taşıyan gemi (tanker) geçişlerinin artması, İstanbul üzerinde büyük baskı ve tehdit oluşturmaktadır.

        İstanbul Boğazı'nda su yolu ulaşımını riske eden keskin dönüşler, kuvvetli akıntılar ve transit gemi trafiği ile dik kesişen kent içi deniz trafiği mevcuttur. Boğaz'ın her iki yakasında yüzbinlerce sakin yaşamaktadır. Boğaziçi gün içinde milyonlarca İstanbullu için ticaret, yaşam ve geçiş yeridir. Boğaz, geçen gemi trafiğinin oluşturduğu riskler açısından her geçen yıl daha tehlikeli hale gelmektedir. 100 yıl öncesinde 3-4 bin olan yıllık gemi geçiş sayısı artmış ve bugün 45-50 bine ulaşmıştır.Seyir emniyetinin arttırılması için uygulanan tek yönlü trafik organizasyonu nedeniyle büyük gemiler için Boğaz'da ortalama bekleme süresi, beklemeye takılan her gemi için yaklaşık 14,5 saattir. Bekleme süresi bazen gemi trafiğine ve hava şartlarına bazende yaşanacak bir kaza veya arızaya bağlı olarak 3-4 günü, hatta haftayı bulabilmektedir.

        Bu çerçevede, İstanbul Boğazı'na alternatif bir geçiş koridorunun planlanması zorunlu hale gelmiştir. Kanal İstanbul ile günde 500 bin yolcuyu seyahat ettiren şehir hatlarıyla transit geçiş yapan gemilerin 90 derecelik dik kesişmelerinin yaratacağı ölümcül olabilecek kaza risklerinin önüne geçilerek, halkımız için güvenli bir seyahat sağlanabilecektir. Aynı zamanda kent içi ulaşımda denizyolunun payının arttırılması mümkün olabilecektir.

            Bu bağlamda, Kanal İstanbul Projesi'nin amacı,

            İstanbul Boğazı'nın tarihsel ve kültürel dokusunun korunması ve güvenliğinin arttırılması,
            İstanbul Boğazı'nda öncelikle deniz trafiğinden kaynaklanan yükün azaltılması ve Boğaz güvenliğinin artırılması.
            İstanbul Boğazı'nın trafik güvenliğinin sağlanması,
            Seyir emniyetinin sağlanması,
            Yeni bir uluslararası deniz trafiğine açık bir su yolunun oluşturulması
            Olası bir İstanbul depremi dikkate alınarak, yatay mimariye dayalı depreme dayanıklı modern bir yerleşim alanı oluşturulması.

            İşte haritası...
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