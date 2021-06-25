Biontech aşısı kalp kası iltihabı yapar mı? Kalp kası iltihabı nedir, belirtileri neler, tedavisi nasıl? Uyarı geldi...

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kalp atışlarının düzene girebilmesi önce ilaç tedavisi uygulanır. Bu ilaçlar kan damarlarını rahatlatmak, kan akışını normalleştirmek, diüretik ilaçlar ise sodyumun kullanımını ve sıvı akışını sağlanması için verilir.

Damardan verilen ilaçlar ağızdan alınan ilaçlara göre kalbe hızlıca ulaşarak etkisini göstermektedir. Bu ilaçlar ise fazla su ve tuzun vücuttan atılması için kalbe yüklenen yükü alır. Bu sebeple tedavide kalp ritmini düzenleyici ve ödem atıcı ilaçlar kullanılır.

Çoğu zaman tedavi edilmeden kendi kendine iyileşildiği görülse de hastalık durumunda kalp kası iltihabı (miyakardit) hastalığını oluşturan diğer sebeplere yönelik tedavi yöntemi izlenir.