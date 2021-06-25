Biontech aşısı kalp kası iltihabı yapar mı? Kalp kası iltihabı nedir, belirtileri neler, tedavisi nasıl? Uyarı geldi...

Biontech aşısı kalp kası iltihabı yapar mı? Kalp kası iltihabı nedir, belirtileri neler, tedavisi nasıl? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs salgınını kontrol edebilmede büyük önem taşıyan aşılama ülkemizde tüm hızıyla devam ederken yeni görüşler de ortaya çıkıyor. Biontech aşısının kalp kası iltihabı yaptığına dair söylentiler gündemde büyük etki yarattı ve ayrıntılar araştırılır oldu.
BİONTECH AŞISI KALP İLTİHABI MI YAPIYOR?
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), çoğunlukla ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdıktan sonra 30 yaş ve altı yetişkinlerde görülen kalp iltihabı rahatsızlığı ile aşı arasında "muhtemel bir ilişki" olabileceği yönünde bilgilendirmede bulundu.
Bilgilendirmede, çoğunlukla Pfizer-BioNTech veya Moderna'nın aşılarından birini yaptıran 30 yaş ve altı grupta 1200'den fazla kalp kası ve kalp zarı iltihaplanması görüldüğüne değinildi.
KALP KASI İLTİHABI (MİYOKARDİT) NEDİR?
Halk arasında kalp kası olarak da bilinen miyokard, kalbin büyük bir bölümünü oluşturur. Bu kas, vücutta bulunan diğer çizgili kaslar gibi enfeksiyonlara bağlı olarak iltihaplanabilir. Virüsler başta olmak üzere bakteri, mantar, otoimmün hastalıklar ve farmakolojik ajanlar, kalp kasının iltihaplanmasına neden olabilir. Tıpta miyokardit olarak tanımlanan bu durum çoğunlukla asemptomatik yani belirti vermeden seyretse de bazı vakalarda kalp yetmezliğine ya da ölüme neden olabilecek kadar ciddi sonuçlar doğurabilir.
KALP KASI İLTİHABI BELİRTİLERİ NELER?
Hafif miyokardit vakalarında hastalık, çoğunlukla belirtiye yol açmasa da şiddetli vakalarda bazı semptomlar görülebilir. Bu belirtiler hastalığın nedenine göre farklılık gösterse de çoğunlukla kişide göğüs ağrısı, normalden farklı şekilde kalp atımı, istirahat ya da aktivite sırasında solunum problemleri, ayak veya bacaklarda şişlik, (ödem) vücut ve eklem ağrıları, hâlsizlik, ateş, boğaz ağrısı, ishal gibi semptomların görülmesine yol açar. Tüm yaş gruplarında görülebilen hastalık özellikle çocuklarda, yüksek ateş, bayılma, cilt renginde değişiklik gibi semptomlara yol açabilir.