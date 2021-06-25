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    • 25.06.2021 14:39
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    Necati Şaşmaz'ın avukatı Hüseyin Ersan Alioğlu'nun rezidansta sır ölümü! Soruşturma başlatıldı

    Necati ve Raci Şaşmaz kardeşlerin de avukatlığını yapan Hüseyin Ersan Alioğlu, Kadıköy'de kaldığı rezidansın 5. katından atlayarak intihar ettiği öne sürüldü. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

    DHA
    Ünlü avukatın rezidansta sır ölümü!

    Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak'ta bulunan rezidanstaki olay geçtiğimiz çarşamba günü meydana geldi. İddiaya göre, Necati ve Raci Şaşmaz kardeşlerin de avukatlığını yapan Hüseyin Ersan Alioğlu (39), kaldığı rezidansın 5. katından atladı.



    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
    İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Alioğlu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



    PSİKOLOJİSİNİN BOZUK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
    Yakınlarının emniyette verdiği ifadede, Alioğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle son günlerde psikolojisinin bozuk olduğunu söyledikleri öğrenildi.


        GEREDE'DE DEFNEDİLDİ
        Alioğlu'nun cenazesi dün Bolu Gerede'de defnedildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        Bu arada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hüseyin Ersan Alioğlu'nun ölüme ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.
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