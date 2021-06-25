Necati Şaşmaz'ın avukatı Hüseyin Ersan Alioğlu'nun rezidansta sır ölümü! Soruşturma başlatıldı

Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak'ta bulunan rezidanstaki olay geçtiğimiz çarşamba günü meydana geldi. İddiaya göre, Necati ve Raci Şaşmaz kardeşlerin de avukatlığını yapan Hüseyin Ersan Alioğlu (39), kaldığı rezidansın 5. katından atladı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Alioğlu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
PSİKOLOJİSİNİN BOZUK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Yakınlarının emniyette verdiği ifadede, Alioğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle son günlerde psikolojisinin bozuk olduğunu söyledikleri öğrenildi.