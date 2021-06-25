Çizer ve ressam Şafak Tavkul hayatını kaybetti! Acı haberi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın duyurdu (Şafak Tavkul kimdir?)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tavkul'un vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güzel ağabeyimiz, gönül dostumuz, çizgi ve resim ustası Şafak Tavkul Hakk'a yürüdü. Mevla mekanını cennet, makamını ali eylesin. Başımız sağ olsun. Zor bir hastalık süreci geçirdi. Bir an bile ye'se kapılmadı, hayat ve iman neşvesini yitirmedi. Ruhun şad olsun güzel abim." ifadelerini kullandı.





Güzel ağabeyimiz, gönül dostumuz, çizgi ve resim ustası Şafak Tavkul Hakk'a yürüdü. Mevla mekanını cennet, makamını âli eylesin. Başımız sağ olsun.



Zor bir hastalık süreci geçirdi. Bir an bile ye'se kapılmadı, hayat ve iman neşvesini yitirmedi.



Ruhun şâd olsun güzel abim. pic.twitter.com/IU2iZZad5k — Ibrahim Kalin (@ikalin1) June 25, 2021

Şair, yazar, müzisyen ve siyaset bilimci Savaş Şafak Barkçin, "Güzel insan, sevgili arkadaşım Şafak Tavkul, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Mevla rahmet eyleye." paylaşımını yaptı.

Yazar Mustafa Armağan da Tavkul'un, şehit Erol ve Abdullah Tayyib Olçok'u resmettiği eseri paylaşarak, "Bir güzel insandı Şafak Tavkul. Gönlü medeniyetimizden yana yanan bir sanatçıydı. Ressam, çizer, yazardı. Hepsinden mühimi, gönül insanıydı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.