Hindistan'dan dünyaya yayılan Delta varyantı, şok etkisi yarattı

Dünya'nın birçok ülkesi, Hindistan'dan yayılan delta varyantı ile mücadele etmeye başladı. 13 ülkede de Delta Plus alarmı başladı. Türkiye'de 134 delta varyantı tespit edilirken, Delta Plus'un görülmediği açıklandı.

Hindistan kaynaklı bu varyantın, diğer varyantlara göre 60 kat daha bulaşıcı olduğu ortaya çıktı. Çift mutasyonlu olarak bilinen Delta varyantının, hastalığı atlatanları bile yeniden enfekte ettiği hatırlatıldı.

Hastalık, mide, baş ve boğaz ağrısı, bulantı, ishal, kusma, yüksek ateş, burun akıntısı ile kendini gösteriyor. Gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor. Coronavirüs'te görmeye alıştığımız tat ve koku almada kayıpların ise daha arkada kaldığı biliniyor.

HEP POZİTİF

İngiltere'de sürüş eğitmeni Dave Smith'in (72) Covid testi, 10 ay boyunca pozitif çıktı. Bu durum, literatürde kaydedilen "en uzun enfeksiyon" olarak incelemeye alındı. Mayıs 2020'de hastaneye yatırılan Smith, "Çok kez ölümün eşiğine geldim. Karım benim için beş kez cenaze töreni düzenlemeye başladı" dedi.