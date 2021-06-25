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    Firari FETÖ'cü Adil Öksüz’ün kaçırılması davasında karar! Ali Sami Yıldırım Zafer Çay ve Rüştü Karakaya'ya ceza yağdı

    Son dakika haberleri... Firari FETÖ'cü Adil Öksüz’ün kaçırılması davasında, Ali Sami Yıldırım 12 yıl 6 ay, Zafer Çay 18 yıl 9 ay, Rüştü Karakaya 22 yıl 6 ay ve Alper Karabulut 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    DHA
    FETÖ'cü Öksüz'ü kaçıranlara ceza yağdı!

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden olan firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

    CEZA YAĞDI
    Mahkeme heyeti, "FETÖ silahlı terör örgütünün yöneticisi olmak" suçundan sanık Rüştü Karakaya'yı 22 yıl 6 ay, sanık Zafer Çay'ı ise 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Alper Karabulut'a 12 yıl 6 ay, sanık Ali Sami Yıldırım'a ise 5 yıl hapis cezası verdi.

    Heyet, hakkında yakalama kararı bulunan ve savunması alınmayan sanık Cihat Yıldız'ın dosyasının ayrılmasına, hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına hükmetti.

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    Haberler Güncel Firari FETÖ'cü Adil Öksüz’ün kaçırılması davasında karar! Ali Sami Yıldırım Zafer Çay ve Rüştü Karakaya'ya ceza yağdı