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    • 25.06.2021 15:30
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    En düşük puanla öğrenci alan bölümler! 2021 üniversite taban tavan puanları başarı listesi!

    2021 üniversite taban tavan puanları başarı listesi! En düşük puanla öğrenci alan bölümler sınava girecek öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 26-27 Haziran tarihleri arasında uygulanacak YKS TYT AYT YDT sınavlarının ardından öğrenciler aldıklarını tahmin ettikleri puanlara göre; en düşük puanla öğrenci alan bölümler hakkında araştırma yapıyor. Peki; 2021 üniversite taban tavan puanları başarı listesi nasıl?

    takvim.com.tr
    En düşük puanla öğrenci alan bölümler! 2021 üniversite taban tavan puanları başarı listesi!

    En düşük puanla öğrenci alan bölümler hangileri? 2021 üniversite taban tavan puanları başarı listesi öğrenciler tarafından araştırılan konuların başında geliyor. 26-27 Haziran'da YKS TYT AYT YDT sınavlarına milyonlarca öğrenci giriş yapacak. Sınavda başarılı olmak isteyen adayların sınav sonrası en çok merak edeceği konu en düşük puanla öğrenci alan bölümler olacak.

    EN DÜŞÜK PUANLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER!

    2021-TYT'ye giren adaylardan en az bir puan türünde 150 veya daha fazla TYT puanı alan adaylar, yerleştirmede kullanılacak TYT ve YKS puanlarını da göz önünde tutarak bu kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini İnternet'ten bireysel olarak kendileri yapacaklardır.

    2021 TYT'de hiçbir puan türünde 150 veya daha fazla puan alamayanlardan tercih yapmaları söz konusu olmayacaktır.

    Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

    Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

        Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik Numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik Numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

        2021 ÜNİVERSİTE TABAN TAVAN PUANLARI BAŞARI LİSTESİ!

        YÖK Atlas tarafından yayımlanan tercih robotunda lisans ile ön lisans bölümlerinin geçtiğimiz senelerdeki puanlarına ulaşabilirsiniz.

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        Haberler Güncel En düşük puanla öğrenci alan bölümler! 2021 üniversite taban tavan puanları başarı listesi!