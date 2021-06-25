En düşük puanla öğrenci alan bölümler! 2021 üniversite taban tavan puanları başarı listesi!

EN DÜŞÜK PUANLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER!

2021-TYT'ye giren adaylardan en az bir puan türünde 150 veya daha fazla TYT puanı alan adaylar, yerleştirmede kullanılacak TYT ve YKS puanlarını da göz önünde tutarak bu kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini İnternet'ten bireysel olarak kendileri yapacaklardır.

2021 TYT'de hiçbir puan türünde 150 veya daha fazla puan alamayanlardan tercih yapmaları söz konusu olmayacaktır.