Vali Ekrem Canalp: Aşılamada birinci sırada olmamızın nedeni Edirnelilerin bilinç düzeyidir

Sağlık Bakanı Koca, aşılama oranı en yüksek 10 il arasında Edirne'nin yüzde 68,86 ile ilk sırada yer aldığını duyurdu. Kentte uygulanan birinci doz aşı sayısı 220 bin 322, ikinci doz ise 123 bin 17 olarak açıklandı.
100 bindeki vaka sayısında da yüzde 12,51 ile en düşük iller arasında bulunan Edirne'de Vali Ekrem Canalp, tabloyu değerlendirdi. Aşılamada birinci olmaktan gurur duyduklarını söyleyen Vali Canalp, başarının sırrının, hem mobil ekip kurarak vatandaşa ulaşmaları hem de Edirnelilerin bilinç düzeyi olduğunu belirtti.
"EN ÜCRA KÖŞEDEKİ VATANDAŞIMIZA ULAŞTIK"
Aşılama başlar başlamaz Edirne'de çağrı merkezi kurduklarını ve aşı sırası gelenlere ulaştıklarını anlatan Vali Canalp, "Eğer kendileri randevu alamadılarsa onların yerine alabileceğimizi ifade ettik. Randevusunu kaçıran vatandaşlarımız varsa onlar için tekrar randevu alabileceğimizi ifade ettik.