Vali Ekrem Canalp: Aşılamada birinci sırada olmamızın nedeni Edirnelilerin bilinç düzeyidir

Bu da Edirnelilerdir, onların geniş bilinç düzeyleridir ve geniş hoşgörüleridir, insanı da devleti de herkesi de kucaklayan, kendilerinin gönülden zenginlikleridir. Bu gönülden zenginlikleri için Edirnelilere buradan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.