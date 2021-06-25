Kurban Bayramı 2021 ne zaman? Geri sayım: Kurban Bayramı hangi gün, ayın kaçına denk geliyor?

Ramazan Bayramı geçtiğimiz ay İslam alemi tarafından idrak edildi ve Kurban Bayramı tarihi sık sık araştırılıyor. Yılın ilk dini bayramının ardından vatandaşlar Kurban Bayramı tarihini öğrenmek istiyor. Peki, Kurban Bayramı 2021 ne zaman? Kurban Bayramı hangi gün, ayın kaçına denk geliyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.
İşte dini günler takvimi;
Kurban Bayramı 1. gün 20 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 2. gün 21 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 3. gün 22 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 4. gün 23 Temmuz 2021
2021 YILI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Regaip Kandili: 18 Şubat 2021
Miraç Kandili: 10 Mart 2021
Berat Kandili: 27 Mart 2021
Mevlid Kandili: 17 Ekim 2021