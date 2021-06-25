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    • 25.06.2021 13:58
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    Adli tatil ne zaman başlıyor? 2021 adli tatil ne zaman bitecek? Adli tatil tarihleri...

    Temmuz ayına günler kala yüz binlerce kişi arama motorları üzerinden adli tatilin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini sorgulamaya başladı. Bu kapsamda adli tatil tarihleri, son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Başta yargı işlemleri olan vatandaşlar tarihleri araştırıyor. Peki, adli tatil ne zaman başlıyor? 2021 adli tatil ne zaman bitecek? İşte merak edilen tarihler...

    Adli tatil ne zaman başlıyor?

    Haziran ayının sona ermesi için geri sayım sürerken gözler adli tatil tarihlerine çevrildi. Yargı mercilerinde işleri olan vatandaşlar Temmuz ayı için geri sayım devam ederken tarihleri öğrenmek üzere araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, adli tatil ne zaman başlıyor? 2021 adli tatil ne zaman bitecek? İşte adli tatil tarihleri...

    ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar. Her yıl olduğu gibi bu yıl da adli yıl tatili 20 Temmuz'da başlayacak.

    İşte adli tatilde görülen davalar;

    ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR

    Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

    a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

    b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

    c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

    ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

    d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

    e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

        f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

        g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

        ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

        h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

        (2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

        (3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

        (4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

        MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

        İşte Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nda adli tatil ile ilgili hükümler:

        MADDE 102 – (1) Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuzbir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar."

        MADDE 103- (1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

        a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

        b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

        c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

        ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

            d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

            e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

            f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

            g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

            ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

            h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

            (2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

            (3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

            (4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

            MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.
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            Haberler Güncel Adli tatil ne zaman başlıyor? 2021 adli tatil ne zaman bitecek? Adli tatil tarihleri...