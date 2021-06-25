Adli tatil ne zaman başlıyor? 2021 adli tatil ne zaman bitecek? Adli tatil tarihleri...

Haziran ayının sona ermesi için geri sayım sürerken gözler adli tatil tarihlerine çevrildi. Yargı mercilerinde işleri olan vatandaşlar Temmuz ayı için geri sayım devam ederken tarihleri öğrenmek üzere araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, adli tatil ne zaman başlıyor? 2021 adli tatil ne zaman bitecek? İşte adli tatil tarihleri...

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar. Her yıl olduğu gibi bu yıl da adli yıl tatili 20 Temmuz'da başlayacak.

İşte adli tatilde görülen davalar;