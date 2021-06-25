Sandıkla iktidara gelemeyen Kılıçdaroğlu'nun dostları Neocon ve FETÖ'cüler darbenin derneğini kurdu!

NATO zirvesinden ve Erdoğan-Biden görüşmesinden sonra Türkiye'nin, mevcut politikalarından geri adım atmaması ABD'yi harekete geçirdi. Turkish Democracy Project (Türk Demokrasi Projesi-TDP) olarak kurulan operasyon merkezi, Türkiye'nin S-400'de geri adım atmaması, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklemesi, Suriye'de kurulmak istenen İkinci İsrail'e karşı operasyonları devam ettirmesi, PKK ve FETÖ'ye karşı mücadelede taviz vermemesine karşı Türkiye'yi ABD'nin çizdiği rotaya getirmeye çalışmayı hedefliyor.
*John Bolton
"TÜRKİYE RUSYA'YLA KUCAKLAŞIYOR"
Bolton, Erdoğan'ı hedef alarak "Otoriter bir liderin yönetiminde, bir zamanlar güvenilir bir NATO müttefiki demokrasiye sırtını dönüyor ve Rusya'yı kucaklıyor. Bu katılmaktan memnunum" mesajıyla projeye katılma çağrısı yaptı. Çağrı yapan bir diğer isim ise Irak'ı işgal eden George W. Bush'un kardeşi Jeb Bush... Jeb Bush, Twitter'dan yaptığı çağrıda, "Demokratik Türkiye güvenliğimiz için esastır, ancak Türkiye'de özgürlük kaybolmaktadır. Türkiye'nin otoriter lideri özgürlük yanlısı sesleri susturmaya kararlı" diyerek Başkan Erdoğan'ı hedef aldı, Türkiye'de FETÖ ve PKK'ya yapılan operasyonlarla içeri atılanların susturulduğunu söyledi.
*Aykan Erdemir
'ERDOĞAN LİBERAL DEMOKRASİDEN KOPTU'
Projenin 'hakkımızda' kısmında çarpıcı ifadeler yer alıyor. ABD'nin projesi olan Türk Demokrasi Projesi, "Türkiye'nin son zamanlarda demokrasiden otoriterliğe dönüşmesine yanıt olarak oluşturulmuş uluslararası bir politika örgütüdür" şeklinde tanımlanıyor. Metinde Türkiye'nin ve Erdoğan'ın liberal ideallerden koptuğuna dikkat çekiliyor. Daha önce Türkiye'nin liberal idealler ve kültürel özgürlük alanında güvenilir bir müttefik ve model olduğu belirtilirken artık son yıllarda Erdoğan'ın konumunu değiştirdiği ve bu 'değerlerden' vazgeçtiği vurgulanıyor.
SİYASİ MUHALİFLER: PKK VE FETÖ
Açıklama metninde, terör örgütü PKK ve FETÖ siyasi muhalif olarak değerlendiriliyor. Siyasi muhaliflerin ise tutuklandığı ya da öldürüldüğü iddia ediliyor. Ayrıca 2020'de Freedom House'un Türkiye'yi resmen özgür olmayan bir ülke olarak değerlendirmesinden bahsedilirken, etnik azınlıklara zulmedildiği ve özgür basının yok edildiği iddia ediliyor.