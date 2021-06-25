Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.06.2021 13:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.06.2021 13:22
    ABONE OL

    Sandıkla iktidara gelemeyen Kılıçdaroğlu'nun dostları Neocon ve FETÖ'cüler darbenin derneğini kurdu!

    Yıllardır girdiği her seçimi kaybeden ve sandıkla iktidara gelemeyen CHP, FETÖ ve ABD'li Neoconlar bir araya gelerek dernek kurdu. "Türk Demokrasi Projesi" ismini verdikleri proje için Trump'ın Eski Ulusal Güvenlik Sorumlusu John Bolton başta olmak üzere eski ABD Başkanı George Bush'un kardeşi Jeb Bush ve FETÖ'cü firari Aykan Erdemir gibi isimler bir araya gelerek Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Kılıçdaroğlu da CHP’nin eş zamanlı olarak İstanbul’da düzenlediği ‘Demokrasi Şenliği’nde "Türkiye’ye gerçek anlamda demokrasiyi dostlarımızla beraber getireceğiz" ifadelerini kullandı.

    Kılıçdaroğlu'nun dostları darbenin derneğini kurdu

    NATO zirvesinden ve Erdoğan-Biden görüşmesinden sonra Türkiye'nin, mevcut politikalarından geri adım atmaması ABD'yi harekete geçirdi. Turkish Democracy Project (Türk Demokrasi Projesi-TDP) olarak kurulan operasyon merkezi, Türkiye'nin S-400'de geri adım atmaması, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklemesi, Suriye'de kurulmak istenen İkinci İsrail'e karşı operasyonları devam ettirmesi, PKK ve FETÖ'ye karşı mücadelede taviz vermemesine karşı Türkiye'yi ABD'nin çizdiği rotaya getirmeye çalışmayı hedefliyor.


    *John Bolton

    "TÜRKİYE RUSYA'YLA KUCAKLAŞIYOR"
    Bolton, Erdoğan'ı hedef alarak "Otoriter bir liderin yönetiminde, bir zamanlar güvenilir bir NATO müttefiki demokrasiye sırtını dönüyor ve Rusya'yı kucaklıyor. Bu katılmaktan memnunum" mesajıyla projeye katılma çağrısı yaptı. Çağrı yapan bir diğer isim ise Irak'ı işgal eden George W. Bush'un kardeşi Jeb Bush... Jeb Bush, Twitter'dan yaptığı çağrıda, "Demokratik Türkiye güvenliğimiz için esastır, ancak Türkiye'de özgürlük kaybolmaktadır. Türkiye'nin otoriter lideri özgürlük yanlısı sesleri susturmaya kararlı" diyerek Başkan Erdoğan'ı hedef aldı, Türkiye'de FETÖ ve PKK'ya yapılan operasyonlarla içeri atılanların susturulduğunu söyledi.


    *Aykan Erdemir

    'ERDOĞAN LİBERAL DEMOKRASİDEN KOPTU'
    Projenin 'hakkımızda' kısmında çarpıcı ifadeler yer alıyor. ABD'nin projesi olan Türk Demokrasi Projesi, "Türkiye'nin son zamanlarda demokrasiden otoriterliğe dönüşmesine yanıt olarak oluşturulmuş uluslararası bir politika örgütüdür" şeklinde tanımlanıyor. Metinde Türkiye'nin ve Erdoğan'ın liberal ideallerden koptuğuna dikkat çekiliyor. Daha önce Türkiye'nin liberal idealler ve kültürel özgürlük alanında güvenilir bir müttefik ve model olduğu belirtilirken artık son yıllarda Erdoğan'ın konumunu değiştirdiği ve bu 'değerlerden' vazgeçtiği vurgulanıyor.

    SİYASİ MUHALİFLER: PKK VE FETÖ
    Açıklama metninde, terör örgütü PKK ve FETÖ siyasi muhalif olarak değerlendiriliyor. Siyasi muhaliflerin ise tutuklandığı ya da öldürüldüğü iddia ediliyor. Ayrıca 2020'de Freedom House'un Türkiye'yi resmen özgür olmayan bir ülke olarak değerlendirmesinden bahsedilirken, etnik azınlıklara zulmedildiği ve özgür basının yok edildiği iddia ediliyor.

        İÇ CEPHEYİ ZAYIFLATMA
        Türkiye'de son dönemde farklı yöntemlerle iç cephe içerisinde tartışma çıkartıp ayrıştırma yaratacak girişimlere vurgu yapılan metinde, sosyal medya aracılığıyla Türkiye kamuoyunu bilgilendirmek amaç ediniliyor. Kapsamlı bir araştırma veritabanının oluşturulacağının bilgisi verilirken, sosyal medya araçları ile "Gerçek demokratik reformları destekleyen ve Türkiye içindeki yolsuzluk ve baskı güçlerini hesaba katan bir politikayla bilgilendirme yapacağız" vurgusu yapılıyor. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in sosyal medya açıklamaları, yayımlanan bildiriler akıllara geliyor.

        ERDOĞAN HDP'Yİ KAPATACAK
        Azınlık hakları bölümünde Türkiye'de yaşayan azınlıkların ezildiği iddia edilirken Erdoğan'ın HDP'lilerin tutuklanmasından sonra "gözünü HDP'yi kapatmaya" diktiği belirtiliyor. Proje, PKK ile mücadelede belediyelere kayyım atamalarını ve HDP'lilerin tutuklanmasını anti demokratik olarak değerlendiriyor. "Siyasi muhalif" olarak adlandırılan kişilerin tutuklanmasına dikkat çeken proje, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın isimlerini açıklama metinlerinde geçiriyor. Metinlerde, Kavala ve Demirtaş'ın muhalif olduğu gerekçesiyle haksız olarak tutuklandığı savunuluyor. Dikkat çeken bir nokta da TDP'nin Twitter adresinde parti olarak sadece HDP'yi takip etmesi.

        DAVUTOĞLU'NA SELAM
        Türkiye'nin dış politikada yaşadığı değişime çokça dikkat çeken TDP, Davutoğlu döneminde Türkiye'nin bir zamanlar vaat ettiği vurgulanan ve tırnak içerisine alınan "komşularla sıfır sorun" düşüncesinden saptığı belirtiliyor. Mavi Vatan'ın yayılmacı proje olduğu iddia edilerek, Libya ile yapılan anlaşmanın Yunanistan'ın hukukunu çiğnediği savunuluyor. Libya'da ise Türkiye'nin özellikle askeri gücü ve teknolojisini test ettiği belirtiliyor.

        PROJEDE DİKKAT ÇEKEN KİŞİLER VAR
        14 kişiden oluşan TDP'de birçok ismin üst düzey kritik görevlerde yer alması dikkat çekiyor. TDP'nin CEO'su, ABD'nin İran'a yaptırımları uygulayan politikasının başındaki kişi olan Mark D. Wallace. Wallace, Bush zamanında ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçiliği'ni yapmıştı.

        FETÖ'cü firarilerden eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir'in de bulunduğu ekipte, FETÖ'nün Polis Akademisindeki etkili isimlerinden olduğu iddia edilen ve FETÖ'cü Önder Aytaç'a olan yakınlığıyla bilinen Süleyman Özeren de var.

        Şahinci kanat olarak bilinen ve Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un da bulunduğu ekipte George W. Bush'un kardeşi Jeb Bush, eski İtalya Dışişleri Bakanı Giulio Terzi di Sant'Agata, Kürt Açılımı raporunu yazan David L. Phillips, CIA İstasyon Şefliği yapmış Council on Foreign Relations (CFR) üyesi Norman T Roule gibi Gladyonun önemli görevlileri mevcut.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        YKS'ye sayılı saatler kala Sözcü'den yeni algı operasyonu
        Haberler Güncel Sandıkla iktidara gelemeyen Kılıçdaroğlu'nun dostları Neocon ve FETÖ'cüler darbenin derneğini kurdu!