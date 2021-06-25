Sandıkla iktidara gelemeyen Kılıçdaroğlu'nun dostları Neocon ve FETÖ'cüler darbenin derneğini kurdu!



*Aykan Erdemir

'ERDOĞAN LİBERAL DEMOKRASİDEN KOPTU'

Projenin 'hakkımızda' kısmında çarpıcı ifadeler yer alıyor. ABD'nin projesi olan Türk Demokrasi Projesi, "Türkiye'nin son zamanlarda demokrasiden otoriterliğe dönüşmesine yanıt olarak oluşturulmuş uluslararası bir politika örgütüdür" şeklinde tanımlanıyor. Metinde Türkiye'nin ve Erdoğan'ın liberal ideallerden koptuğuna dikkat çekiliyor. Daha önce Türkiye'nin liberal idealler ve kültürel özgürlük alanında güvenilir bir müttefik ve model olduğu belirtilirken artık son yıllarda Erdoğan'ın konumunu değiştirdiği ve bu 'değerlerden' vazgeçtiği vurgulanıyor.

SİYASİ MUHALİFLER: PKK VE FETÖ

Açıklama metninde, terör örgütü PKK ve FETÖ siyasi muhalif olarak değerlendiriliyor. Siyasi muhaliflerin ise tutuklandığı ya da öldürüldüğü iddia ediliyor. Ayrıca 2020'de Freedom House'un Türkiye'yi resmen özgür olmayan bir ülke olarak değerlendirmesinden bahsedilirken, etnik azınlıklara zulmedildiği ve özgür basının yok edildiği iddia ediliyor.