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    • 25.06.2021 11:53
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    Yarın yasak var mı? 26- 27 Haziran sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Pazar yasağı tamamen kalktı mı?

    Hafta başında düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan önemli kararları açıkladı. Bu kapsamda, kademeli normalleşmede bir adım daha ileri gidilirken, yasakların birçoğu gevşetilmiş oldu. Hafta sonunun gelmesiyle birlikte sokağa çıkma yasağıyla alakalı detaylar en çok merak edilen konular arasında ön plana çıkıyor. Başkan Erdoğan müjdeli bir haber açıklayarak, hafta sonu ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasaklarının kaldırıldığını duyurdu. Yasakların ne zaman kalkacağı ise merak konusu oldu. Özellikle bu pazar yasak olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Pazar yasağı tamamen kalktı mı? İşte cevabı!

    takvim.com.tr
    26- 27 Haziran pazar sokağa çıkma yasağı var mı?

    Hafta sonunun gelmesiyle birlikte sokağa çıkma yasağıyla alakalı detaylar en çok merak edilen konular arasında ön plana çıkıyor. Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasaklarının kaldırılıp kaldırılmayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Bu Pazar YKS sınavının düzenlenmesi nedeniyle Pazar günü sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı gündeme oturuyor. Peki; Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü yasak olacak mı?

    BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

    Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusu Kabine Toplantısının ardından yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara göre pazar günü de dahil olmak üzere tüm sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları 1 Temmuz itibariyle kaldırılacak. Bu hafta pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

    PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

    1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, detayların İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile açıklanacağını duyurdu. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili 1 Temmuz'a kadar yürürlükte olacak olan süreç şu şekilde;

    1 Haziran'da yürürlüğe giren kademeli normalleşme ile sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'den sonra olacak şekilde düzenlenmiş, pazar günleri ise tamamen kısıtlama kapsamında kalmıştı.

    Detaylar İçişleri Bakanlığı Genelgesi açıklandığında eklenecek.

        1 TEMMUZ'DAN SONRA HANGİ YASAKLAR KALKACAK?

        Hafta sonu sokağa çıkma yasağı;

        Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Haziran ayı itibariyle sadece Pazar günleri uygulanıyordu. Cumartesi akşam saat 10.00'da başlayan hafta son sokağa çıkma yasağı pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam ediyordu. Kabine toplantısının ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağı tümüyle kaldırıldı.

        HAFTA İÇİ SOKAĞA AÇIKMA KISITLAMASI

        1 Temmuz'dan sonra kalkacak yasaklar arasında en çok beklenenlerden biri de hafta içi saat 22.00'de başlayıp, ertesi gün saat 05.00'e kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlaması açıklanan kararlarla birlikte 1 Temmuz'dan itibaren hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması da tümüyle sona eriyor.

        ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI

        Şehirlerarası seyahat yasağı son genelge ile biraz daha gevşemiş ve sadece sokağa çıkma yasağının olduğu gün ve saatlerde uygulanmaya başlamıştı. 1 Temmuz tarihinden itibaren şehirlerarası seyahat yasağı da tamamen kalkıyor.

        TOPLU TAŞIMADA YAŞ SINIRI

        Kademeli normalleşme döneminde 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar otobüs, metro, metrobüs, dolmuş ve minibüs gibi şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamıyordu. 1 Temmuz'dan sonra kalkacak yasaklar arasında şehir içi toplu taşımada yaş sınırlaması da eklendi.

        MEKANLARDAKİ MÜZİK YAYINLARI

        Kafe, restoran ve eğlence yerlerinde müzik yayınına yönelik sınırlama da 1 Temmuz'dan itibaren saat 24.00'e çekildi.

        KAMUDA ESNEK MESAİ

        Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması 1 Temmuz itibarıyla son buluyor, normal mesai düzenine geçiliyor.
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        Haberler Güncel Yarın yasak var mı? 26- 27 Haziran sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Pazar yasağı tamamen kalktı mı?