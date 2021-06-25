Yarın yasak var mı? 26- 27 Haziran sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Pazar yasağı tamamen kalktı mı?

HAFTA İÇİ SOKAĞA AÇIKMA KISITLAMASI

1 Temmuz'dan sonra kalkacak yasaklar arasında en çok beklenenlerden biri de hafta içi saat 22.00'de başlayıp, ertesi gün saat 05.00'e kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlaması açıklanan kararlarla birlikte 1 Temmuz'dan itibaren hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması da tümüyle sona eriyor.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI

Şehirlerarası seyahat yasağı son genelge ile biraz daha gevşemiş ve sadece sokağa çıkma yasağının olduğu gün ve saatlerde uygulanmaya başlamıştı. 1 Temmuz tarihinden itibaren şehirlerarası seyahat yasağı da tamamen kalkıyor.