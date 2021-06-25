Yarın yasak var mı? 26- 27 Haziran sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Pazar yasağı tamamen kalktı mı?

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte sokağa çıkma yasağıyla alakalı detaylar en çok merak edilen konular arasında ön plana çıkıyor. Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasaklarının kaldırılıp kaldırılmayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Bu Pazar YKS sınavının düzenlenmesi nedeniyle Pazar günü sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı gündeme oturuyor. Peki; Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü yasak olacak mı?
BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusu Kabine Toplantısının ardından yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara göre pazar günü de dahil olmak üzere tüm sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları 1 Temmuz itibariyle kaldırılacak. Bu hafta pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?
1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, detayların İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile açıklanacağını duyurdu. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili 1 Temmuz'a kadar yürürlükte olacak olan süreç şu şekilde;
1 Haziran'da yürürlüğe giren kademeli normalleşme ile sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'den sonra olacak şekilde düzenlenmiş, pazar günleri ise tamamen kısıtlama kapsamında kalmıştı.
Detaylar İçişleri Bakanlığı Genelgesi açıklandığında eklenecek.