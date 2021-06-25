CHP'li Karaburun Belediyesi kendi koyduğu kuralları kendisi çiğnedi! Uyarı levhası koyduğu bölgeye moloz döktü

BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU

Karaburun Belediyesi'nin aynı bölgeye, 'İnşaat atığı, moloz ve bahçe atığı dökülmesi yasaktır. Uymayanlar hakkında 5326 sayılı kanun madde 41/4 gereğince cezai işlem uygulanacaktır' şeklinde levha asması ve bu kuralı ilk başta belediyenin çiğnemesi 'Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu' dedirtti. Molozların, inşaat artıklarının ve parke taşlarının döküldüğü bölgede ortaya çıkan manzara görenlerin yüreğini sızlattı.

Sabah'ta yer alan habere göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde de belirttiği gibi hafriyat toprağı ve inşaat, yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliği gereğince İzmir il sınırları içerisinde hafriyat toprağı ve inşaat, yıkıntı atıklarından kaynaklanan çevresel ve görsel kirliliğin önlenebilmesi için birçok noktada hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığının kentte 17 noktada bulunan depolama alanlarına götürülmesi gerekiyor.