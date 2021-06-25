AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın’ın yakınları kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Kazadan yaralı olarak kurtulan aynı aileden Merve Aydın, Gülşen Aydın, Hayri Aydın, Akif Aydın, Betül Aydın, Seher Altunbaş ve Derya Taş ise ilk müdahalelerinin ardından Çorum'a sevk edildi.





Kazayı haber alan AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yaralıların son durum hakkında bilgi aldı.