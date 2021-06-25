AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın’ın yakınları kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Osmancık-Kargı karayolunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Giresun'dan, Düzce'ye gittikleri öğrenilen İrfan Aydın (34) idaresindeki 28 AAC 044 plakalı otomobil, Çeltiközü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Takla atan otomobil yolun kenarında bulunan tarlaya düşerek ters döndü. Yoldan gecen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulansın yanı sıra, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazanın ardından Kargı Ahmet Hamdi Akpınar ve Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan Dilek T. (31) ve oğlu F.T.(1) hayatını kaybetti.