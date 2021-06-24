Osman Büyükşen kimdir, kaç yaşında, nereli? Osman Büyükşen anne babası katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Osman Büyükşen'in hikayesi izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Anne babası katledilen Dr. Osman Büyükşen, Müge Anlı'ya başvurmuş ve çözülemeyen cinayetin faillerinin bulunmasını istemişti.
NECLA - METİN BÜYÜKŞEN OLAYI NEDİR?
54 yaşındaki Necla ile 55 yaşındaki eşi Metin Büyükşen, Konya'nın Karatay ilçesindeki evlerinde kar maskeli biri tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Çiftin üç çocuğundan biri olan Büşra Büyükşen ise o korkunç cinayetin tanığı oldu.
Yaşlı çift pompalı tüfekle evlerinde katledilirken, kızları Büşra da yanlarındaydı. Ölü taklidi yaparak cinayetten kurtulduğunu söyleyen Büşra, çelişkili ifadeleri ve cinayet anındaki davranışı ile olayın bir numaralı şüphelisi oldu. Diğer şüpheli ise aynı ilçede yaşayan evli ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen'di. Cinayetten 20 gün önce Betül Büyükşen'in kayınpederi ile mehir yüzünden kavga edip onları evlerinden kovduğu ortaya çıktı.