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    • 24.06.2021 10:38
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    Osman Büyükşen kimdir, kaç yaşında, nereli? Osman Büyükşen anne babası katili kim?

    Osman Büyükşen kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge Anlı'da Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Osman Büyükşen anne babası katili kim? 54 yaşındaki Necla ile 55 yaşındaki eşi Metin Büyükşen, Konya'nın Karatay ilçesindeki evlerinde kar maskeli biri tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Bu gelişmenin ardından, anne babasının katilini Müge Anlı'da arayan Osman Büyükşen kimdir?

    takvim.com.tr
    Osman Büyükşen kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Osman Büyükşen kimdir, kaç yaşında, nereli? Osman Büyükşen anne babası katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Osman Büyükşen'in hikayesi izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Anne babası katledilen Dr. Osman Büyükşen, Müge Anlı'ya başvurmuş ve çözülemeyen cinayetin faillerinin bulunmasını istemişti.

    NECLA - METİN BÜYÜKŞEN OLAYI NEDİR?

    54 yaşındaki Necla ile 55 yaşındaki eşi Metin Büyükşen, Konya'nın Karatay ilçesindeki evlerinde kar maskeli biri tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Çiftin üç çocuğundan biri olan Büşra Büyükşen ise o korkunç cinayetin tanığı oldu.

    Yaşlı çift pompalı tüfekle evlerinde katledilirken, kızları Büşra da yanlarındaydı. Ölü taklidi yaparak cinayetten kurtulduğunu söyleyen Büşra, çelişkili ifadeleri ve cinayet anındaki davranışı ile olayın bir numaralı şüphelisi oldu. Diğer şüpheli ise aynı ilçede yaşayan evli ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen'di. Cinayetten 20 gün önce Betül Büyükşen'in kayınpederi ile mehir yüzünden kavga edip onları evlerinden kovduğu ortaya çıktı.

        OSMAN BÜYÜKŞEN KİMDİR?

        Osman Büyükşen 17.01.1988 tarihinde Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Kasabası'nda doğdu.

        İlkokulu İsmil Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta öğrenimini 23 Nisan Egemenlik Ortaokulu'nda, lise öğrenimini Meram Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

        Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2006-2012 yılları arasında öğrenim gördü.

        Dr. Osman Büyükşen, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak 2019 yılı nisan ayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

        Anne babası katledilen Dr. Osman Büyükşen ise Müge Anlı'ya başvurdu. 3 senedir çözülemeyen cinayetin failinin bulunmasını isteyen Dr. Osman Büyükşen, canlı yayında sinir krizi geçirdi. Müge Anlı'ya sarılarak ağlayan ve anne babasının katilini arayan doktor, "Şüphelilerin ikisi de kardeşim ben ne yapayım. Özel ekip kurulmasını istiyorum, ben dahil herkesi adam gibi sorgulayın. Herkes bana aynı şeyleri söylüyor, ben ne yapacağım Müge hanım? Siz söyleyin Allah aşkına. Ben bu dosyayı araştırmak için istifa etmek istedim de pandemi nedeniyle yapamadım." dedi.

        Bu sırada "Yapma" diyerek ağlamaya başlayan Anlı, duygusal anlar yaşayan Büyükşen'e sarılarak "Seni çok iyi anlıyoruz ve seni seviyoruz." dedi.

        Doktor Osman Büyükşen'in canlı yayın sırasındaki isyanı televizyon karşısındaki milyonları da ağlattı. Anne ve babasının katillerinin yakalanması için sonsuz çaba sarf eden Büyükşen'in başlattığı imza kampanyası da yayındaki isyanı sonrasında harekete geçirildi.

        "Osman Büyükşen'in sesi oluyoruz" çıkışıyla bir araya gelen çok sayıda kişi cinayetin aydınlatılması için sosyal medya üzerinden girişimlerde bulunmaya başladı. Konunun gündemden düşmemesi için paylaşım üstüne paylaşım yapıldı.
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        Haberler Güncel Osman Büyükşen kimdir, kaç yaşında, nereli? Osman Büyükşen anne babası katili kim?