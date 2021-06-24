Türkiye'de aşılama süreci tüm hızıyla devam ederken aşı yaşının kaça düştüğü merak konusu oluyor. Dün yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci doz aşı miktarı 30 milyonu aştığı ifade edildi. Peki, aşı yaşı kaça düştü? 10-15 yaş üstü aşı ne zaman aşı olacak? 18 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

AŞI YAŞI KAÇA DÜŞTÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cuma gününden itibaren 18 yaş üzeri herkesin aşı randevusu alabileceğini belirterek, "Cuma günü itibariyle 18 yaşından gün almış olan herkes aşı için randevu alabilir. 18 yaş üzeri 55 milyon vatandaşımızın yüzde 70'inin en az bir doz aşılanmasını sağlamış olmak istiyoruz" dedi.