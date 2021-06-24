Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.06.2021 10:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.06.2021 10:24
    ABONE OL

    Aşı yaşı kaça düştü? 10-15 yaş üstü aşı ne zaman aşı olacak? 18 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak?

    Ülkemizde aşılama tüm hızıyla sürerken dün Sağlık Bakanı Fahretttin Koca 18 yaş üstü aşılamayla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Aşı yaşının düşmesiyle birlikte milyonlarca kişi aşı randevusu alarak hastanelere gidiyor. Peki, aşı yaşı kaça düştü? 10-15 yaş üstü aşı ne zaman aşı olacak? 18 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

    Aşı yaşı kaça düştü?

    Türkiye'de aşılama süreci tüm hızıyla devam ederken aşı yaşının kaça düştüğü merak konusu oluyor. Dün yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci doz aşı miktarı 30 milyonu aştığı ifade edildi. Peki, aşı yaşı kaça düştü? 10-15 yaş üstü aşı ne zaman aşı olacak? 18 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

    AŞI YAŞI KAÇA DÜŞTÜ?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cuma gününden itibaren 18 yaş üzeri herkesin aşı randevusu alabileceğini belirterek, "Cuma günü itibariyle 18 yaşından gün almış olan herkes aşı için randevu alabilir. 18 yaş üzeri 55 milyon vatandaşımızın yüzde 70'inin en az bir doz aşılanmasını sağlamış olmak istiyoruz" dedi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlıkta düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. Bakan Koca, koronavirüsün beraberinde birçok zorluğu getirdiğini belirterek salgın süresince yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Salgın nedeniyle ertelenen sağlık hizmetleri sebebiyle yaşadığımız kayıp ise bundan çok daha büyük. Örneğin, kalp krizi teşhisleri salgın döneminde yüzde 56 azalmasına rağmen kalp krizine bağlı ölümler yüzde 10'dan fazla artış gösterdi. Kovid-19 ölümlerini DSÖ'nün belirlediği kriterlere göre tespit edip 50 bin kaybımız var derken en az bir bu kadar vatandaşımızı daha kaybettik. Bugün küresel ölçekte en az 3.9 milyon insan Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti ancak doğrulanmamış vakalar ve dolaylı nedenlerle 10 milyonun üzerinde ölüm de Kovid-19 ve onun yıkıcı etkisi olduğu değerlendiriliyor. Gelecek 3 yıl boyunca hastalığı geçirmiş kişilerde ne tür yan rahatsızlıklar çıkacağı tespit edilemese de mevcut ölümlerin 3-4 katı kadar daha kayıp beklendiği belirtilmektedir. Hastalığı geçirdikten ve tamamen iyileştikten 45 gün sonrasında yaşanan ölüm olaylarını incelediğimizde özellikle 65 yaş üzeri grupta vefat sayılarının 2 kattan fazla arttığını tespit ettik. Tüm bu vahim tabloya rağmen umudumuzu diri tutacak güzel gelişmeler de var. Örneğin aşılarımızın hastalık sebebiyle gerçekleşen ölümleri çok önemli sayıda sınırladığına şahit oluyoruz. Aşılanarak salgın günlerini aşacağımız görünüyor. Dünyanın en hızlı aşılama programlarından birini yürütüyoruz. Aşı olsun yeter, günde 1.5 milyon aşı yapabiliriz dediğimde inanmayanlar vardı, canları sağ olsun" diye konuştu.

    'CUMA'DAN İTİBAREN 18 YAŞ ÜZERİ HERKES AŞI RANDEVUSU ALABİLİR'

    Bakan Koca, basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, hızla 18 yaş üzeri 55 milyona yakın vatandaşı en az bir doz şeklinde aşılamayı hedeflediklerini kaydederek şöyle konuştu:

    "Biz özellikle şu dönemde hızla 18 yaş ve üzeri olan vatandaşımızı aşılamak istiyoruz. Bunu ne kadar erken dönemde yapabilirsek toplumsal bağışıklığı o kadar erken sağlamış olabileceğimizi ve ülkemize girme ihtimali olan mutasyonlara da erken dönemde bir çözüm olacağına inanıyoruz. Cuma günü itibarıyla 18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız. Cuma'dan itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes randevu alabilir olacak. Bizim hedefimiz 18 yaş üstü, aşılanabilir olma durumu olan, yani hastalığı geçirenleri düşündüğümüzde 55 milyona yakın vatandaşımız olduğunu, 55 milyona yakın vatandaşımızı da Kurban Bayramı'na kadar en az yüzde 70'inin en az bir doz aşılanmış olmasını sağlamak istiyoruz."

        '29 MERKEZDE 40 BİN 800 KİŞİ ÜZERİNDE FAZ-3 ÇALIŞMASI YAPILACAK'

        Bakan Koca, yerli aşı TURKOVAC'a ilişkin "Yerli aşının Faz-3 çalışması 29 merkezde 40 bin 800 kişi üzerinde yapılacak. Macaristan, Azerbaycan, Kırgızistan'da da Faz-3 çalışması yapılmış olacak. İlave birkaç ülkeyi daha katmaya çalışıyoruz, görüşmeler devam ediyor" dedi.

        'DELTA VARYANTI 16 İLDE 134 VAKA OLARAK GÖRÜLDÜ'

        Bakan Koca delta ve delta plus varyantlarının Türkiye'de ne kadar görüldüğünün sorulması üzerine "Delta plus ile ilgili ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz, tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili ülkemizde şu ana kadar 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. İllerde dağılımı giderek artmaya başladı. Ağırlıklı olarak İstanbul'da görüldü. 134 vakanın 82'si İstanbul'da, Düzce'de 18, Van'da 8, Ankara'da 4, İzmir'de 3, diğer illerimizde de 1-2 şeklinde olmak üzere toplam 16 ilimizde görüldü. Çok ciddi bir oranın olmadığını biliyoruz ama her geçen gün artabileceğinden endişe ediyoruz. Aşıların bu varyanta da etkili olduğunu biliyoruz. 2 dozla delta varyantına daha güçlü etkinin olduğunu da biliyoruz" diye konuştu.

        GELEN AŞI MİKTARLARI

        Bakan Koca, şu ana kadar Türkiye'de kaç doz aşı geldiğinin sorusuna "Bize şu ana kadar Sinovac aşısının 100 milyon dozu gelmesi gerekiyordu, ancak şu ana kadar gelen aşı miktarı 34 milyon. BioNTech şu ana kadar 24.5 milyon doz geldi. Pazartesi ve Salı 5 milyon daha gelmiş olacak. Belki 30 milyona tamamlanmış olması Temmuz'un ilk 3-4 günü içerisinde olabilir" diye yanıt verdi.

        'TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK OLUŞUNCA MASKEDEN KURTULABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'

        Bakan Koca, kısıtlamaların kaldırılmasının vaka sayılarına etkisinin ve maskenin zorunlu olmaktan ne zaman çıkarılacağının sorulması üzerine "Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte düşüşün stabil bir döneme girdiğini biliyoruz. Vakalar 3-4 haftadır 5-6 bin bandında stabil kaldı. Aşının etkisiyle yukarı doğru çıkışın baskılandığı kanaatindeyiz. Önümüzdeki dönem zorunlu olmadıkça kısıtlamaları yapmak istemiyoruz. Toplumsal bağışıklığın oluşacağı en az yüzde 70 aşılandığı dönemde maskelerden de kurtulabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

        TÜRKİYE'DE KOVİD-19'LA MÜCADELEDE BİRİNCİ DOZ AŞI MİKTARI 30 MİLYONU AŞTI

        Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci doz aşı miktarı 30 milyonu aştı.

        Türkiye, yoğun şekilde aşılama programına devam ediyor. Haziranda aşılamada ivme yakalanan ülkede vatandaşlar, Sinovac ve BioNTech aşılarından istediğini tercih edebiliyor.

        Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilerine göre, 24 Haziran saat 08.37 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 30 milyon bin 963, ikinci doz aşı 14 milyon 654 bin 380 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 44 milyon 656 bin 343 olarak kayıtlara geçti.

            İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 5 milyon 780 bin 671, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 393 bin 302, toplam 8 milyon 173 bin 973; Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 491 bin 567, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 230 bin 123, toplam 3 milyon 721 bin 690; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 7 bin 842, ikinci doz aşı sayısı 996 bin 411, toplam 3 milyon 4 bin 253 doz oldu.

            Şu anda ülke genelinde 25 yaş ve üzerindeki vatandaşların aşılandığı program, yarından itibaren 18 yaş üzerindekilerin randevularının açılmasıyla devam edecek.

            Böylece Türkiye, toplumsal bağışıklık hedefine ulaşmak için önemli bir aşama kaydedecek.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Rus medyasından İngiliz savaş gemisi hakkında flaş iddia!
            Haberler Güncel Aşı yaşı kaça düştü? 10-15 yaş üstü aşı ne zaman aşı olacak? 18 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak?