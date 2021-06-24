Kan donduran cinayet! Bıçaklayarak öldürdüğü annesini çuvala koyup 3 gün balkonda sakladı

Olay, saat 23.00 sıralarında Yıldız Mahallesi 206/18 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet D. ile dini nikahlı eşi Kazakistan uyruklu E.A.'nın yaşadığı eve akşam saatlerinde misafir geldi.
Misafirliğe gelen kişiler evden kötü koku geldiğini fark edince durumu Ahmet D.'ye söyledi. Bunun üzerine durumdan şüphelenen Ahmet D., evin arka kısmında bulunan balkona baktı. Kapalı bir çuvalın yanında kan olduğunu fark eden Ahmet D., çuvalı açtığında E.A.'nın annesi Gülistan Aidorova'yı kanlar içerisinde gördü.
Panikleyen Ahmet D., aynı apartmanın 3'üncü katında oturan babasına haber verdi. Oğlunun yanına gelen babası ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gülistan Aidorova'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
ANNESİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRÜP, ÇUVALA KOYMUŞ
Olay yerine gelen polis ekipleri E.A., Ahmet D. ve babasının ifadesine başvurdu. Olayı itiraf eden E.A., yaklaşık 3 gün önce annesiyle aralarında tartışma çıktığını söyledi.