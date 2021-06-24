Kan donduran cinayet! Bıçaklayarak öldürdüğü annesini çuvala koyup 3 gün balkonda sakladı

Panikleyen Ahmet D., aynı apartmanın 3'üncü katında oturan babasına haber verdi. Oğlunun yanına gelen babası ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gülistan Aidorova'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

ANNESİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRÜP, ÇUVALA KOYMUŞ

Olay yerine gelen polis ekipleri E.A., Ahmet D. ve babasının ifadesine başvurdu. Olayı itiraf eden E.A., yaklaşık 3 gün önce annesiyle aralarında tartışma çıktığını söyledi.