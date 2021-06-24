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    • 24.06.2021 09:10
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    18 yaş altı aşı ne zaman? 18 yaş altı aşı olacak mı? Kimler aşı olabilecek?

    Türkiye'de aşılama seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Her gün milyonlarca kişi aşılanırken, son olarak yapılan açıklamayla 18 yaş üstü herkesin aşı randevusu alabileceği duyuruldu. Aşı randevusuna yoğun talep gösterilirken, gözler 18 yaş altı çocukların aşılanıp aşılanmayacağına çevrildi. 18 yaş altı aşı ne zaman sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Peki; 18 yaş altı aşı olacak mı?

    takvim.com.tr
    18 yaş altı aşı ne zaman? 18 yaş altı aşı olacak mı? Kimler aşı olabilecek?

    18 yaş altı aşı olacak mı? 18 yaş altı aşı ne zaman? 18 yaş altı çocuklara ne zaman aşı vurulacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamayla, aşılamalarda yaş sınırının 18'e indirildiğini duyurmuştu. Cuma günü itibariyle 18 yaşından gün alan herkes için aşı randevusu tanımlanacak. Peki; 18 yaş altı aşı ne zaman?

    YAŞ SINIRI 18 OLACAK

    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

    Toplantının gündeminde, aşı sevkiyatlarındaki son durum, aşılama programındaki gelişmeler, Hindistan'da ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Delta varyantı vardı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından basın açıklaması düzenledi. Koca, 18 yaşından gün almış herkesin cuma gününden itibaren aşı randevusu alabileceğini duyurdu.

    Delta varyantına ilişkin bilgileri de paylaşan Koca, şimdiye kadar 16 ilde 134 vaka görüldüğünü söyledi.

    Koca'nın konuşmalarından satırbaşları:

    En iyi ve etkili tedaviyi en kısa sürede uygulamaya aldık. Evde izolasyon önlemleri ve filyasyon çalışmalarıyla, tam bir seferberlik ile hastalıkla mücadele ettik. Salgın yönetiminin en zorlu günleri bu günlerdir.

    Kısaca özetlemek gerekirse salgınla karşılaşmadan önlemler aldık, salgından toplumumuzu korumak için önlemler aldık, hastalıkla mücadele ettik. Şimdi de aşı ile salgından tamamen kurtarmanın eşiğindeyiz.

        18 YAŞ ALTI AŞI NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanı Koca, 18 yaş altı kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan gençleri de 1 hafta 10 gün içinde aşılamaya başlayabileceklerini bildirdi.

        Konuyla ilgili Koca şunları söyledi;

        18 yaş altı için Bilim Kurulu dünyadaki çalışmaları, uygulamaları değerlendiriyor. Ülkelerden ülkelere göre farklı yaklaşımlar var. 18 yaş altı kronik rahatsızlığı, ek rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi 1 hafta 10 gün içinde aşılamaktan yanayız.
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