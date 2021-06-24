18 yaş altı aşı ne zaman? 18 yaş altı aşı olacak mı? Kimler aşı olabilecek?

Delta varyantına ilişkin bilgileri de paylaşan Koca, şimdiye kadar 16 ilde 134 vaka görüldüğünü söyledi.

Koca'nın konuşmalarından satırbaşları:

En iyi ve etkili tedaviyi en kısa sürede uygulamaya aldık. Evde izolasyon önlemleri ve filyasyon çalışmalarıyla, tam bir seferberlik ile hastalıkla mücadele ettik. Salgın yönetiminin en zorlu günleri bu günlerdir.

Kısaca özetlemek gerekirse salgınla karşılaşmadan önlemler aldık, salgından toplumumuzu korumak için önlemler aldık, hastalıkla mücadele ettik. Şimdi de aşı ile salgından tamamen kurtarmanın eşiğindeyiz.