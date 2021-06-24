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    • 24.06.2021 11:11
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    Aşıdan sonra duş yapılır mı? Covid-19 aşıdan sonra ateş düşürücü alınır mı?

    Aşıdan sonra duş yapılır mı? Aşıdan sonra ateş düşürücü alınır mı? Covid-19 aşısı yaptıran vatandaşlar, aşıdan sonra neler yapıp yapamayacağını merak ediyor. En çok merak edilen konu ise aşıdan sonra duş yapılır mı oldu. Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

    takvim.com.tr
    Aşıdan sonra duş yapılır mı? Covid-19 aşıdan sonra ateş düşürücü alınır mı?

    Aşıdan sonra ateş düşürücü alınır mı? Aşıdan sonra duş yapılır mı? Biontech veya Sinovac patentli Covid-19 aşısı yaptıran vatandaşlar, aşıdan sonra neler yapıp yapamayacağını araştırıyor. Aşıdan sonra duş yapılır mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Prof. Dr. Dilek Arman, aşıdan sonra duş alınıp alınmayacağını cevapladı.

    AŞIDAN SONRA DUŞ YAPILIR MI?

    Prof. Dr. Dilek Arman, "Aşı olunan gün banyo yapılmamalı önerisine uymak doğru mu?" sorusuna "Aşıdan sonra duş alınmaması, kişilerin mantık yolu ile oluşturdukları bir önlem olsa gerek.

    Aşı sonrasında aşırı sıcak duş almak, sadece lokal reaksiyon riskini artırabilir. Ancak bunun dışında, "Herhangi bir aşı sonrası duş alınmaz" diye bilimsel bir bilgi yok. Çünkü aşı uygulaması sonrasında cilt açıklığı hızla kapanıyor, buradan vücuda mikrop girmesini beklemiyoruz" yanıtını verdi.

    AŞIDAN SONRA ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ VERİLİR Mİ?

    İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

        AŞIDAN SONRA AĞRI, ŞİŞLİK, KIZARIKLIK NASIL GEÇER?

        Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız.

        (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)
        Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.
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