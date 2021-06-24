81 ilde 47 bin personelle eş zamanlı denetim! Ekipler göz açtırmadı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından, narkotik madde ticareti ve kullanımının yoğun olabileceği değerlendirilen ve risk durumunda göre açılmasına izin verilen özellikle lokanta, restoran, kafe, pastane, kahvehane, çay bahçesi, park/bahçe, rekreasyon alanları, sahil bantları, internet kafe, playstation vb. oyun salonları, metruk binalar ile kamuya açık yerlerde salgının/bulaşın yayılım hızının kontrol altında tutulmasının devamını sağlamak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak 23 Haziran 2021 tarihinde "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması" yapıldı.