ais.osym.gov.tr: YKS sınav giriş belgesi sorgulama! 2021 YKS (TYT-AYT-YDT) sınav oturum saatleri | Üniversite sınavı kaçta başlıyor?

Üniversiteye gitme hayali kuran adayların gireceği YKS sınavı bu haftasonu 26-27 Haziran'da yapılacak. 3 oturum şeklinde yapılacak olan YKS sınavının ilk oturumu cumartesi günü TYT ile başlayacak. YKS'nin 2. oturumu ise 27 Haziran pazar günü başlayacak. Peki, 2021 YKS sınav oturum saatleri ne? Üniversite sınavı kaçta başlıyor? İşte detaylar!
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.
Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.
Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
GİRİŞ BELGELERİ ÇIKTISI RENKLİ Mİ SİYAH BEYAZ MI OLACAK?
Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.
Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.
YKS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2021?
YKS sınavı TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek.
26 Haziran Cumartesi - Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başlayacak-Sınav süresi 135 dakika
27 Haziran Pazar-Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15te başlayacak-Sınav süresi: 180 dakika
27 Haziran Pazar- Yabancı Dil Testi (YDT) saat 15.45'te başlayacak- Sınav süresi: 120 dakika
SINAVDA YASAK OLAN EŞYALAR
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;
* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,