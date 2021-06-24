Otoyolda feci kaza: Babası sinir krizi geçirdi! Su vermek için aracından inince can verdi

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CU 4301 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı.
O esnada kazayı gören 34 KS 7588 plakalı Ssangyong marka kamyonette bulunan F.A., kaza yapan araçtaki vatandaşlara su vermek için aracını durdurarak yola indi.
Kaza yapan şahıslara doğru yürüyen F.A., hızla gelen T.A. idaresinde 34 RU 7295 plakalı Audi marka otomobilin çarpması neticesinde yola savrularak hayatını kaybetti. 4 kişinin yaralandığı zincirleme kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.