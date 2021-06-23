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    'yı müsilajdan kurtarma çalışmalarında  devriyede

    Müsilaj, denizlerdeki canlı hayatını tehdit etti. Son olarak 'nde kendini gösterdi. Suyun yüzeyini saran beyaz örtüye karşı Denizi Koruma Eylem Planı devreye girdi. de müsilaja karşı Marmara Denizi'ni karış karış gezdi. Gemideki 11 bilim insanı her gün her metreden ayrı su örnekleri alıp, dipten çıkardıkları çamuru inceledi.

    TÜBİTAK devriyede

    Müsilaj, denizlerdeki canlı hayatını tehdit etti. Son olarak Marmara Denizi'nde kendini gösterdi. Suyun yüzeyini saran beyaz örtüye karşı Marmara Denizi Koruma Eylem Planı devreye girdi. TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi de müsilaja karşı 'ni karış karış gezdi. Gemideki 11 bilim insanı her gün her metreden ayrı su örnekleri alıp, dipten çıkardıkları çamuru inceledi.

    Su altındaki müsilajı da kameralarla kaydetti. Baş Uzman Araştırmacısı çi, "Bu verilerden yola çıkarak nasıl bir çözüm önerisi olacak yakın zamanda göreceğiz. Bilim insanları olarak inşallah bu sorunun çözüleceğine inanıyoruz" dedi.

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    Haberler Güncel Marmara'yı müsilajdan kurtarma çalışmalarında TÜBİTAK devriyede