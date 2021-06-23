Müsilaj, denizlerdeki canlı hayatını tehdit etti. Son olarak Marmara Denizi'nde kendini gösterdi. Suyun yüzeyini saran beyaz örtüye karşı Marmara Denizi Koruma Eylem Planı devreye girdi. TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi de müsilaja karşı Marmara Denizi'ni karış karış gezdi. Gemideki 11 bilim insanı her gün her metreden ayrı su örnekleri alıp, dipten çıkardıkları çamuru inceledi.

Su altındaki müsilajı da kameralarla kaydetti. Baş Uzman Araştırmacısı Hüseyin Tüfekçi, "Bu verilerden yola çıkarak nasıl bir çözüm önerisi olacak yakın zamanda göreceğiz. Bilim insanları olarak inşallah bu sorunun çözüleceğine inanıyoruz" dedi.