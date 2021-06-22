20 - 25 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ülkemizde 14 Ocak'tan bu yana devam eden aşı çalışmaları son sürat devam ediyor. Çin Sinovac, Alman-ABD ortaklığında geliştirilen BioNTech ve Rus Sputnik aşıları ile sonbaharı rahat bir şekilde karşılamak hedefleniyor.

Bu kapsamda her geçen gün farklı meslek gruplarına aşı randevusu açıldı, vatandaşlar için yaş sınırı kademeli olarak düşürüldü. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile aşılamada 30 olan yaş sınırının 25'e düştüğünü duyurdu.