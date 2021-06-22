Türkiye'de aşılama süreci son sürat devam ederken aşı yaşının kaça düştüğü merak edilerek araştırılıyor. 30 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başlanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşı randevusunda yaş sınırının 25'e indiğini, bugünden itibaren randevuların alınabileceğini açıkladı. Peki, 25 yaş üstü aşı başladı mı? 20-25 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak? Aşı yaşı kaça düştü? İşte merak edilenler...
18 YAŞ ÜSTÜ AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?
Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Yurt genelinde aşılama 43 milyon doza yaklaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "30 yaşa kadar indirdiğimiz aşılama faaliyetlerini aynı hızla sürdüreceğiz. Hedef birkaç hafta içinde aşılamayı 18 yaş üstü nüfusumuzun tamamına yapmaktır. Türkiye'nin salgın krizini en az sıkıntıyla ilk atlatan ülkelerden biri olmasını sağlamak istiyoruz." dedi.
20 - 25 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ülkemizde 14 Ocak'tan bu yana devam eden aşı çalışmaları son sürat devam ediyor. Çin Sinovac, Alman-ABD ortaklığında geliştirilen BioNTech ve Rus Sputnik aşıları ile sonbaharı rahat bir şekilde karşılamak hedefleniyor.
Bu kapsamda her geçen gün farklı meslek gruplarına aşı randevusu açıldı, vatandaşlar için yaş sınırı kademeli olarak düşürüldü. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile aşılamada 30 olan yaş sınırının 25'e düştüğünü duyurdu.