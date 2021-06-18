



Arazi sahiplerinin işlemler için vekalet verdiği isim, Beşiktaş Belediyesi İmar Komisyonu'nun CHP'li üyesi Sebahattin Öztürk'tü. "Megakentin göbeğinde 400 milyonluk rant oyunu" başlığıyla yayımladığı haberde, metrekaresi 8 bin dolardan ilgili arsa üzerinden 50 milyon dolarlık (393 milyon 78 bin TL) rant elde edildiği ifade edilmişti.





MHP'DEN ANLAMLI PANKART

Kamuoyunun büyük tepkisinin ardından MHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı da ilginç bir protesto eylemi gerçekleştirdi. 17 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan "400 milyon liralık rant vekaleti" başlıklı haber, 54 m2'lik bir pankart haline getirilerek, ilçe teşkilatının binasına asıldı. MHP'nin hazırladığı afişte, "Rüşvetçi CHP belediyesi, iş birlikçisi İBB" ifadeleri yer aldı.