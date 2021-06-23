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    • 23.06.2021 10:51
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    Kanıyla kenidisi vuran kişinin adını yazmıştı! Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme

    İstanbulda, eşi tarafından ayrılmak istediği için vurulan Nurtaç Canan, kanıyla yere "Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum" yazmıştı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Nurtaç Canan, verdiği yaşam mücadelesinin ardından boşanma kararı aldı,

    Kanıyla kenidisi vuran kişinin adını yazmıştı! Flaş gelişme

    23 yıllık evliliği boyunca Ragıp Canan'ın şiddetine maruz kalan Nurtaç Canan boşanmak istediği için eşi ile arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ragıp Canan, silahla eşine ateş ettikten sonra olay yerinden kaçmıştı. Hareket edemeyen Nurtaç Canan, öleceğini düşünerek kanıyla yere "Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum" yazmıştı.

    ''BENİ ÖLDÜRME''
    Nurtaç Canan o geceyi "Beni evin en köşedeki odasına sürükledi. Orada elimden tuttu. Ben de olacakları anlayıp çaresizce 'Yapma, bu evde yapma lütfen, beni öldürme' diye yalvardım. Üzerime tam 5 el ateş etti. Yere düştüğümde hala ateş etmeye devam ediyordu. Nereye ateş ettiğini göremiyordu. Daha sonra beni ölüme terk ederek evden çıktı. Ben de oraya kurşun yaralarından akan kanımla 'Anne, baba beni Ragıp vurdu, hakkınızı helal edin ama ben kurtuldum sakın üzülmeyin' yazdım. Ölümü bekliyordum artık.'' açıklamasında bulunmuştu.

    TUTUKLANDI
    Şüpheli Ragıp Canan'nın ifadesinin alınmasından sonra tutuklanması istemiyle Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Ragıp Canan'ın "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan tutuklanmasına karar verilmişti.

    BOŞANMA DAVASI AÇTI
    Sabah'ta yer alan habere göre, vücuduna 5 kurşun isabet eden Nurtaç Canan, verdiği yaşam mücadelesinin ardından İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Eşine boşanma davası açan mağdur kadın, bir an önce boşanmak istediğini dile getirdi.

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