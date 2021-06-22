Çocuk kitabında büyük skandal! Baba ve kızı arasında evlilik meşru gösterildi! Bakanlık inceleme başlattı

Konya'da Karatay Akademi Yayınları'ndan çıkan 'Onlar Ermiş Muradına - En Güzel Türk Masalları' kitabında yer alan 'Sandık' isimli masalda yer alan çocuk istismarı, ensest ve müstehcenlik içeren ifadeler nedeniyle HEMPA Çocuk Derneği, kitabın yazarı, editörü ve yayın koordinatörü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

HEMPA, "İstismar, ensest ve müstehcenlik içeren çocuk masal kitabınının yazarı, editörü ve yayın koordinatörü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Hukuki sürecin de birlikte takipçisi olalım. Çocuklarımızı birlikte koruyacağız" açıklamasında bulundu.

'BABA VE KIZ' ARASINDAKİ EVLİLİĞİ MEŞRU GÖSTERİYOR

Küçük yaştaki çocukların okuması için hazırlanan kitaplarda bir skandala daha imza atıldı. Bir okuyucunun 'En Güzel Türk Masalları' adlı çocuk kitabı hakkında şikayette bulunmasının ardından çocuk istismarına karşı verdiği mücadele ile bilinen HEMPA Çocuk Derneği harekete geçti.

Skandal 'Sandık' adlı hikayede 'baba ve kız' arasındaki evliliğin meşru gösterildiği ortaya çıktı.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI

H. Erol Yıldız'ın bu ifadeleri kaleme aldığı ve Karatay Çocuk yayınevi tarafından ise basıldığı öğrenildi. Skandal olayın ortaya çıkmasıyla birlikte HEMPA Çocuk Derneği tarafından yürütülen kampanya sonucu birçok yerden toplatıldı.

HEMPA Çocuk Derneği Başkanı İbrahim Enes Duruay, "Tepkiler üzerine hepimizin bildiği ulusal çaptaki online satış siteleri, kitabın satıştan kaldırıldığıyla ilgili geri dönüşler yaptı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ilgili yetkilileri de hemen harekete geçerek ilgili kitap hakkında inceleme başlattıklarının bilgisi verdi. Bu süreçte kitabı basan yayınevi de bize ulaştı. Kitabın 2015 yılında basıldığını, tekrar baskısının yapılmadığını söylediler.

Sorum üzerine kitabın tamamı dağıtımcılar ağıyla piyasadan topladıkları konusunda bilgi verdiler. Akabinde de ilk aşamada 5 bin 424 ikinci aşamada 837 olmak üzere toplamda altı binden fazla kitabın imha edildiğine ilişkin tarafımıza resmi evrakları bize ulaştırdılar. Temennimiz o ki, bir daha böyle kitaplar yazılmasın, basılmasın. Bu durum bir kez daha gösterdi ki, sosyal medyada bir içeriği paylaşmak, yorum yapmak boşu boşuna değil. Tepkimizi duyan, sesimize kulak veren birileri var" diye konuştu.