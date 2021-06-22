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    , yerli savunma sanayisinde destan yazdı: 'de yayınlanan de gündemine aldı

    , yerli savunma sanayisinde destan yazdı. Bayraktar TB2 SİHA'ları 'de PKK/ YPG'yi, 'daki darbeci Hafter'i, 'da ise 'nu bozguna uğrattı. İHA ve SİHA'lar, kritik operasyonlarda destan yazdı. 'li dergisi göklerdeki gurur tablomuz için "'u paniğe sürüklüyor" diye yazdı.

    İftihar ettik

    Türkiye, yerli savunma sanayisinde destan yazdı. Bayraktar TB2 SİHA'ları 'de PKK/ YPG'yi, 'daki darbeci Hafter'i, 'da ise 'nu bozguna uğrattı. , insansız hava araçlarına gıptayla baktı.

    'de yayınlanan haftalık yayın dergisi The Week de İHA ve SİHA'ları gündemine aldı. Sayısız operasyona katılan İHA'ların ABD'yi paniğe sürüklediğini yazdı.

    Şu analizi yaptı:

    İnsansız hava araçları (İHA) düzenli olarak yakıt ikmali yapılması gereken savaş uçaklarının aksine, 24 saate kadar havada dolaşabilirler. Düşük maliyetli 'kamikaze' dronlar hedeflerine doğrudan çarparak patlıyor. yetkilileri, bu ucuz ve ölümcül etkili dronların yayılmasının stratejik dengeyi ABD'nin aleyhine bozuyor.

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    Haberler Güncel Türkiye, yerli savunma sanayisinde destan yazdı: ABD'de yayınlanan The Week de gündemine aldı