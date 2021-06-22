Türkiye, yerli savunma sanayisinde destan yazdı. Bayraktar TB2 SİHA'ları Suriye'de PKK/ YPG'yi, Libya'daki darbeci Hafter'i, Azerbaycan'da ise Ermeni Ordusu'nu bozguna uğrattı. Dünya, insansız hava araçlarına gıptayla baktı.

ABD'de yayınlanan haftalık yayın dergisi The Week de İHA ve SİHA'ları gündemine aldı. Sayısız operasyona katılan İHA'ların ABD'yi paniğe sürüklediğini yazdı.

Şu analizi yaptı:

İnsansız hava araçları (İHA) düzenli olarak yakıt ikmali yapılması gereken savaş uçaklarının aksine, 24 saate kadar havada dolaşabilirler. Düşük maliyetli 'kamikaze' dronlar hedeflerine doğrudan çarparak patlıyor. Pentagon yetkilileri, bu ucuz ve ölümcül etkili dronların yayılmasının stratejik dengeyi ABD'nin aleyhine bozuyor.