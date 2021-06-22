Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı her nikah töreninde yeni evli çiftlere "en az 3 çocuk" vurgusu yapıyor. Başkan Erdoğan'ın bu söyleminin arkasında yatan neden ise TÜİK istatistikleri.

YAŞLI NÜFUS ARTIYOR

TÜİK'in her yıl açıkladığı istatistiklere göre Türkiye nüfusu yaşlanıyor. Hatta geçtiğimiz yıl Türkiye'de 65 ve üstündeki nüfus 5 yılda yüzde 22,5 artarak, geçen yıl 7 milyon 953 bin 555 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı da 2020 itibarıyla yüzde 9,5'e çıktı.