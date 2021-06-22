İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, şebeke suyuna ilişkin şikayetler nedeniyle 18 noktadan analiz amaçlı su numuneleri alındığını bildirdi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19-20 Haziran'da Buca, Karabağlar, Menderes ve Gaziemir ilçelerinin bazı bölgelerinde vatandaşların içme suyunun renk ve kokusu ile ilgili şikayetlerinin olduğu belirtildi.
18 NOKTADAN ANALİZ AMAÇLI SU ALINDI
Bu nedenle il genelinde 18 noktadan ayrıntılı analiz amaçlı su numunelerinin alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlk değerlendirmelerde klor oranlarının yeterli olduğu görülmüş olmakla birlikte kapsamlı bakteriyel analiz sonuçları için 48-72 saatlik bekleme süresi gerekmektedir. Bu sürenin sonunda daha anlamlı sonuçlara ulaşılabilecektir.
YÜZDE 15 ARTIŞ YAŞANDI
Aynı dönemde bahse konu bölgelere hizmet veren hastanelerimizdeki akut gastroentrit bulgusu veren hastaların bir önceki haftaya göre yüzde 15 civarında artış gösterdiği gözlemlenmiş olup, bu durumun sularla alakalı olup olmadığı ancak kapsamlı bakteriyolojik analizlerin sonuçlarına göre değerlendirilecektir."
İzmir'de 19-20 Haziran'da çok sayıda kişi, şebeke suyu kullandıktan sonra fenalaştıklarını belirterek, hastanelere başvurmuştu.