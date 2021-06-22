Hamilelere, kronik hastalara idari izinler ne zaman kalkacak? İdari izinler kalktı mı?

KAMUDA MESAİ SAATLERİ NASILDI?

Kamuda esnek çalışma saatleri belli oldu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede ise şu şekilde:

"Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00 - 16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında da devam edilecektir."