Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.06.2021 15:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.06.2021 15:47
    ABONE OL

    Hamilelere, kronik hastalara idari izinler ne zaman kalkacak? İdari izinler kalktı mı?

    İdari izinler kalktı mı? Hamilelere, kronik hastalara idari izinler ne zaman kalkacak? Kamuda çalışan binlerce kişi idari izinli sayılıyordu. Pandemi döneminde idari izin verilen personelin son durumu vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. 1 Temmuz itibariyle kamuda normal mesai uygulamasına geçilecek. Peki; idari izinler kalktı mı?

    takvim.com.tr
    İdari izinler kalktı mı? Hamilelere, kronik hastalara idari izinler ne zaman kalkacak?

    İdari izinler kalktı mı? Hamilelere, kronik hastalara verilen idari izinlerin durumu merak ediliyor. Kamuda çalışan personeller, alınan yeni kararlar sonrası uygulanacak kararları merakla bekliyor. Başkan Erdoğan açıklamasında kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçileceğini belirtmişti. Normal mesai düzeniyle birlikte idari izinler kalktı mı sorusuna yanıt aranıyor.

    İDARİ İZİNLER KALKTI MI?

    Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, 1 Temmuz'dan itibaren kamuda normal mesai uygulamasına geçiliyor. İdari izinler hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi. Yayımlanacak İçişleri Bakanlığı genelgesinde bu konunun netleşmesi bekleniyor.

    KAMUDA MESAİ SAATLERİ NASILDI?

    Kamuda esnek çalışma saatleri belli oldu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede ise şu şekilde:

    "Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00 - 16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında da devam edilecektir."

        1 TEMMUZ'DAN SONRA DEVREYE GİRECEK KARARLAR!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları toplantı sonrası kamuoyuna duyurdu. Buna göre;

        -Sokağa çıkma kısıtlamaları(hafta içi, hafta sonu) tümüyle kaldırıldı.

        -Şehirler arası seyahat kısıtlamaları toplu ulaşımı kapsayan kurallar kaldırıldı.

        -Toplu taşımalarda yaş sınırı kaldırıldı.

        -Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçildi.

        -HES kodu uygulaması yaygınlaştırılacak, sürdürülecek.

        -Müzik kısıtlaması 24.00'e çekildi. Erdoğan, müzik kısıtlamasının saat 24.00'e çekilmesini, "Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur" sözleriyle duyurdu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Müsilaj için bilim kurulu oluşturuldu
        Haberler Güncel Hamilelere, kronik hastalara idari izinler ne zaman kalkacak? İdari izinler kalktı mı?