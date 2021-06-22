Gündemde yoğun bir şekilde Kurban Bayramı ne zaman? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Dini bayramlarımızdan biri olan ve kurban ibadetini gerçekleştirecek olan Müslüman alemi heyecan dolu geri sayıma başladı. Diğer yandan çalışan vatandaşlar izin yapmanın hayalini kuruyor ve tatil planları yapıyor. Peki 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 güne uzatılacak mı? Resmi tatillerden biri olan Kurban Bayramı'nda kaç gün izin yapılabilecek? İşte detaylar…
2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek. Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
İşte dini günler takvimi;
Kurban Bayramı 1. gün 20 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 2. gün 21 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 3. gün 22 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 4. gün 23 Temmuz 2021
VEKALET YOLUYLA KESİM NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini bildirdi.
Erbaş, TDV Genel Merkezi'nde "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla düzenlenen "2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kurban ibadetinin Allah'a yaklaşma ve iyiye, güzele, hakikate ulaşma arayışı olduğunu söyledi.
Kurbanın, imkanlar ve inanılan değerler uğruna feda edebilme erdemi kazandıran büyük bir ibadet olduğunu anımsatan Erbaş, "İnsanlığın pek çok sorun ve sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı günümüzde, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız, dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine, dil, din, ırk, mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin yardım elini uzatmaktadır." diye konuştu.