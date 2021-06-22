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    • 23.06.2021 01:40
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    Gündemde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Tüm illerden vatandaşlar koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken maskelerin ne zaman çıkacağını merak eder oldu. Ülkemizde aşılama tüm hızıyla devam ediyor ve vaka sayılarında da düşüşler görülüyor. Peki ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni normalleşme kapsamında alınan kararları açıkladı. İşte detaylar…

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    Maske yasağı ne zaman kalkacak?

    Maske yasağı ne zaman kalkacak? Kabine Toplantısı sonrası maske takma zorunluluğu kalktı mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yeni normalleşme kararlarına ilişkin açıklamalar yaptı ve tüm illerden vatandaşlar aşılamanın hızlandığı şu günlerde maskelerin çıkıp çıkmayacağını merak eder oldu. İşte maske yasağına dair son gelişmeler…

    MASKELER NE ZAMAN KALKACAK?

    Kabine Toplantısı 21 Haziran'da yapıldı ve yeni kararlar alındı. Henüz maske yasağı kalkmadı, işte normalleşme kararları...

    MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

    Bazı vakalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı tedbirlere uymamaktan dolayı 900 TL, bazı vakalarda ise Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre "emre aykırılıktan" dolayı (2020 yılı için) 392 TL olarak maske cezası kesiliyor.

    SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ!

    Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplumsal bağışıklığın bu yaz yakalanabileceğini dile getirerek 'Bağışıklığın yakalanmasından sonra sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir' dedi.

    Eylül ayından itibaren toplumsal bağışıklığın sağlanması ile maskelerin de çıkarılabileceğini kaydeden Koca, "Birçok kimse yine maske takmak isteyecek. Özellikle birçok enfeksiyondan koruduğunu biliyoruz; ama bu tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak.

    Şimdi de 2 metre mesafeyi koruyabiliyorsanız sahilde takmanız gerekmez. Ama evdesiniz, 2 metreyi koruyamıyorsunuz o zaman takmanız gerekecek" dedi.

    İstanbul'da 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldı

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da aşı seferberliğinin sürdüğünü belirterek, dün itibarıyla 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldığını bildirdi.

        İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kovid-19 salgınına karşı İstanbul'da dün gerçekleştirilen aşı rakamlarını paylaştı.

        Yerlikaya, "İstanbul'umuzda aşı seferberliğimiz sürüyor. 20 Haziran itibarıyla 1. doz 5 milyon 235 bin 899, 2. doz 2 milyon 354 bin 711 toplamda 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldı. 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10 milyon 245 bin 6. Yüzde 51'e ulaştık." bilgisini verdi.

        YENİ NORMALLEŞME KARARLARI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor."
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        Haberler Güncel Maske yasağı ne zaman kalkacak? Kabine Toplantısı sonrası maske takma zorunluluğu kalktı mı?