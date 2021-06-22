Maske yasağı ne zaman kalkacak? Kabine Toplantısı sonrası maske takma zorunluluğu kalktı mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yeni normalleşme kararlarına ilişkin açıklamalar yaptı ve tüm illerden vatandaşlar aşılamanın hızlandığı şu günlerde maskelerin çıkıp çıkmayacağını merak eder oldu. İşte maske yasağına dair son gelişmeler…
MASKELER NE ZAMAN KALKACAK?
Kabine Toplantısı 21 Haziran'da yapıldı ve yeni kararlar alındı. Henüz maske yasağı kalkmadı, işte normalleşme kararları...
MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR?
Bazı vakalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı tedbirlere uymamaktan dolayı 900 TL, bazı vakalarda ise Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre "emre aykırılıktan" dolayı (2020 yılı için) 392 TL olarak maske cezası kesiliyor.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ!
Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplumsal bağışıklığın bu yaz yakalanabileceğini dile getirerek 'Bağışıklığın yakalanmasından sonra sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir' dedi.
Eylül ayından itibaren toplumsal bağışıklığın sağlanması ile maskelerin de çıkarılabileceğini kaydeden Koca, "Birçok kimse yine maske takmak isteyecek. Özellikle birçok enfeksiyondan koruduğunu biliyoruz; ama bu tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak.
Şimdi de 2 metre mesafeyi koruyabiliyorsanız sahilde takmanız gerekmez. Ama evdesiniz, 2 metreyi koruyamıyorsunuz o zaman takmanız gerekecek" dedi.
İstanbul'da 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da aşı seferberliğinin sürdüğünü belirterek, dün itibarıyla 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldığını bildirdi.