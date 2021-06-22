AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından değerlendirilen sınav sonuçları belli oldu. 10 – 19 Haziran 2021 tarihleri arasında tamamlanan 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme (final) sınav sonuçlarınızı http://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebilirsiniz.



AGNO'NUN KOŞULLU GEÇME VE DERS ALMA İŞLEMİNDEKİ FONKSİYONU

AGNO değeri, bir öğrencinin koşullu geçme konumuna geldiği(yani DC ve DD aldığı) derslerden geçip geçemeyeceğinin ve bir sonraki yarıyıldan ders alıp alamayacağının belirlenmesinde kullanılır. Bunun için öğrencinin son iki yarıyıldaki AGNO'larına bakılır. Burada unutulmaması gereken temel kural, son iki yarıyıl AGNO'ları ne olursa olsun bir dersten FF alan öğrencinin öncelikle o dersi tekrarlamak zorunda olduğudur.Öğrenciler için aşağıdaki üç durumdan biri söz konusudur: