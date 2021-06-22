



EN ÇOK VAKA O İLLERDE

Haritaya göre; Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok koronavirüs vakası görülen iller oldu.



En az vaka görülen iller ise Osmaniye, Hatay, Adana, Adıyaman ve Edirne oldu.



İllere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 51,27, Ankara'da 93,11, İzmir'de 25,99 oldu.