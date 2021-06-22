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    • 22.06.2021 08:33
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    Diyarbakır merkezli 5 ilde 'Narko-terör' operasyonu: 105 gözaltı kararı

    Diyarbakır'da, uyuşturucu ticaretinde elde ettikleri gelirle terör örgütü PKK'ya finans sağlayanlara yönelik 5 ilde 105 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

    5 ilde 'Narko-terör' operasyonu: 105 gözaltı kararı

    Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca sabah saatlerinde 'Narko-terör finans-2' operasyonu başlatıldı.

    Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Adana, Aydın illerini kapsayan 136 ayrı adreste jandarma özel harekat, jandarma komando ve jandarma narkotik ekiplerinden oluşan 1200 personelin katılımıyla 105 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon sürüyor.

    Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yaparak elde ettikleri gelirle terör örgütü PKK'ya finans sağlayan şüphelilere yönelik düzenlenen en kapsamlı operasyon olduğu bildirildi.

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    Haberler Güncel Diyarbakır merkezli 5 ilde 'Narko-terör' operasyonu: 105 gözaltı kararı