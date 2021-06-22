Meclis'te 4. yargı paketi mesaisi başlıyor. Teklifin ilk durağı Adalet Komisyonu olacak.

27 maddelik teklifin ana başlıklarından biri kadına şiddetle mücadele.

Boşanmış eşe karşı işlenen suçlar "nitelikli hal" kapsamına alınıyor ve cezası artırılıyor. Katalog suçlarda tutuklamalara somut delil şartı getirilirken adli kontrolün süresi de sınırlandırılıyor.

"27 MADDELİK PAKETİ REDDETMİYORUZ AMA YETERLİ DEĞİL"

Adalet Komisyonu'nda yapılacak görüşmeler öncesi teklifle ilgili CHP'nin de tavrı netleşti.

"Pakete olumlu bakıyoruz ancak yeterli değil" açıklaması geldi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Anlayışı, zihniyeti değiştirmenin gerekliliği apaçık ortadadır. 27 maddelik paketi reddettiğimiz anlamına gelmez. Temelde bu alanda yapılacak her türlü iyileştirmeye olumlu bakarız ama 27 madde ile Türkiye'nin içinde bulunduğu sorun çözülmez" dedi.

"GENİŞ ÇAPLI BİR ÇALIŞMA YAPTIK"

Özel, kendilerinin de geniş çaplı bir çalışma yaptığını belirtti, pakete önerilerinin eklenmesini istedi.

"Tam 189 maddelik değişiklik teklifi hazırladılar. Bu paketi grubumuz adına 3 grup başkan vekili Meclis'e teslim etmiş durumdayız."

4. YARGI PAKETİNİN BU HAFTA YASALAŞMASI BEKLENİYOR

4. yargı paketinin görüşmeleri bu hafta komisyonda tamamlanacak. Paketin önümüzdeki hafta Genel Kurul'da yasalaştırılması planlanıyor.