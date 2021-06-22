Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.06.2021 08:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.06.2021 08:49
    ABONE OL

    4. yargı paketi bugün 'nda görüşülmeye başlanacak

    Son dakika haberi.... 4. yargı paketi mesaisi başlıyor. 27 maddelik kanun teklifinin tatile girmeden yasalaştırılması hedefleniyor. , pakete kendi önerilerinin de eklenmesini istiyor. 4. yargı paketinin görüşmeleri bu hafta komisyonda tamamlanacak. Paketin önümüzdeki hafta 'da yasalaştırılması planlanıyor.

    4. yargı paketi mesaisi başlıyor

    'te 4. yargı paketi mesaisi başlıyor. Teklifin ilk durağı olacak.

    27 maddelik teklifin ana başlıklarından biri kadına şiddetle mücadele.

    Boşanmış eşe karşı işlenen suçlar "nitelikli hal" kapsamına alınıyor ve cezası artırılıyor. Katalog suçlarda tutuklamalara somut delil şartı getirilirken adli kontrolün süresi de sınırlandırılıyor.

    "27 MADDELİK PAKETİ REDDETMİYORUZ AMA YETERLİ DEĞİL"
    Adalet Komisyonu'nda yapılacak görüşmeler öncesi teklifle ilgili 'nin de tavrı netleşti.

    "Pakete olumlu bakıyoruz ancak yeterli değil" açıklaması geldi.

    CHP Grup Başkan Vekili , "Anlayışı, zihniyeti değiştirmenin gerekliliği apaçık ortadadır. 27 maddelik paketi reddettiğimiz anlamına gelmez. Temelde bu alanda yapılacak her türlü iyileştirmeye olumlu bakarız ama 27 madde ile Türkiye'nin içinde bulunduğu sorun çözülmez" dedi.

    "GENİŞ ÇAPLI BİR ÇALIŞMA YAPTIK"
    Özel, kendilerinin de geniş çaplı bir çalışma yaptığını belirtti, pakete önerilerinin eklenmesini istedi.

    "Tam 189 maddelik değişiklik teklifi hazırladılar. Bu paketi grubumuz adına 3 grup başkan vekili Meclis'e teslim etmiş durumdayız."

    4. YARGI PAKETİNİN BU HAFTA YASALAŞMASI BEKLENİYOR
    4. yargı paketinin görüşmeleri bu hafta komisyonda tamamlanacak. Paketin önümüzdeki hafta 'da yasalaştırılması planlanıyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    850 bin esnaf borç yükünden kurtuluyor!
    Haberler Güncel 4. yargı paketi bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak