Gündemde yoğun bir şekilde Restoran ve kafelerin çalışma saatleri değişti mi? Sorularının yanıtları araştırılır oldu. Tüm illerden milyonlarca vatandaş kademeli normalleşme devam ederken en çok ziyaret edilen işletmelerden olan restoran ve kafelerin saat kaç aralığında hizmet verdiğini merak eder oldu. Kabine Toplantısı sonrasında saatlerde bir değişiklik olacak mı? 2021 kafe, restoran, lokantalar saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? İşte tüm bilgiler…
RESTORAN VE KAFELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
Sokağa çıkma kısıtlaması, kafe, restoran ve lokantaların çalışma saatleri, üniversitelerde eğitim başta olmak üzere birçok konu ile ilgili alınan kararları madde madde açıklayan Başkan Erdoğan, detayların İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak genelge ile belli olacağını ifade etmişti. Başkan Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı, 'yeni kademeli normalleşme' dönemine dair detayların yer aldığı genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi.
RESTORANLAR, LOKANTALAR, KAFELER HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ
Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);
- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,
- Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi, kaydıyla, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,