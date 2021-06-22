1 Temmuz İçişleri Bakanlığı genelgesinde neler var? İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı?

İçişleri Bakanlığı genelgesi gündemin ilk sırasında yer alan konuların başında geliyor. 1 Temmuz İçişleri Bakanlığı genelgesi araştırılıyor. Genelge ile, kaldırılacak yasakların detayları da belli olacak. Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasaklarının kaldırılacağına ilişkin bilgi vermişti. Peki; İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı?
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ YAYINLANDI MI?
1 Temmuz İçişleri Bakanlığı genelgesi henüz yayınlanmadı. Genelge yayınlandığı takdirde haberimizde yer alacak.
ALINAN KARARLAR NELERDİR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamayı da 24:00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor.
HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konu ile ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle açıklanacaktır. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Bizde aşımızı olarak bilim insanlarımıza olan güvenimizi gösterdik." dedi.