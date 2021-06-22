ABD Adalet Bakanlığı da SBK'nın iadesini istiyor: Sezgin Baran Korkmaz 133 milyon dolardan fazla kara para akladı!

133 MİLYON DOLARDAN FAZLA KARA PARA AKLADI

Açıklamada, mahkemenin Korkmaz'ı 133 milyon dolardan fazla kara para aklamakla suçlandığına işaret edildi.

Korkmaz ve işbirlikçilerinin söz konusu paralarla Türkiye ve İsviçre'deki bazı havayolları, oteller, yatlar ve evleri satın aldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD, Korkmaz'ın Utah'da bölge mahkemesinde mahkeme önüne çıkması için ABD'ye iadesini isteyecek. Korkmaz, hakkındaki suçlamalardan suçlu bulunursa, kara para aklamaktan 20 yıl, her bir para transferi dolandırıcılığından 20'şer yıl ve resmi sürecin işleyişini engellemekten 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak."