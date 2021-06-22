Android uygulamalar neden açılmıyor? Android çöktü mü? Android sürekli durduruldu hatası vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Android kullanıcıları kötü bir sürprizle karşılaştı. Telefonlarında veya tabletlerinde uygulamalara erişim sağlayamayan kullanıcılar bunun sebebini merak ediyor. Peki; Android durduruldu hatası nedir?
ANDROİD ÇÖKTÜ MÜ?
Android sürekli olarak duruyor hatası için Google, hatanın Android System Webview'den kaynaklandığını kabul etti. Söz konusu hataların özellikle Samsung Galaxy kullanıcılarını etkilediği ama Android genelinde bir sorun olduğu bildirildi.
Google sözcüsündenyapılan açıklamada, "Android'deki WebView'ın bazı uygulamalarda çökmeye sebep olduğunun farkındayız. Bu sorunu çözmek için çalışıyoruz" dedi.
ANDROİD DURDURULDU HATASI ÇÖZÜMÜ NEDİR?
Android yüklü telefonlarda uygulamaların kendi kendine donması kullanıcıların sorun yaşamasına neden oldu. Özellikle Twitter, Gmail ve Instagram'ın mobil uygulaması gibi çeşitli uygulamalarda sorun yaşanıyor. İnternet içeriğinin uygulamada görünmesini sağlayan arayüz Android System Webview'dan kaynaklanan hatayı iki şekilde çözebilirsiniz:
Birincisi uygulamayı telefondan kaldırmak. Ancak bazı telefonlarda bu seçeneğin bulunmadığı gelen şikayetler arasında. Ayrıca daha sonra yeniden uygulamayı indirmeniz gerekecek.