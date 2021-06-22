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    • 22.06.2021 09:15
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    nedir? Android Google uygulamalar neden açılmıyor? Android Google çöktü mü?

    Android sürekli durduruldu htatası nedir? ? sorularına milyonlarca Android telefon kullanıcıları yanıt arıyor. Popüler bir işletim sistemi olan Android telefonlarda, uygulamalara erişim sıkıntıları yaşandığı belirtiliyor. Kullanıcılar, veya sürekli duruyor hatasıyla karşılaşıyor.

    takvim.com.tr
    Android çöktü mü? Android uygulamalar neden açılmıyor? Android sürekli durduruldu hatası nedir?

    Android uygulamalar neden açılmıyor? Android çöktü mü? Android sürekli durduruldu hatası vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Android kullanıcıları kötü bir sürprizle karşılaştı. Telefonlarında veya tabletlerinde uygulamalara erişim sağlayamayan kullanıcılar bunun sebebini merak ediyor. Peki; Android durduruldu hatası nedir?

    ANDROİD ÇÖKTÜ MÜ?

    Android sürekli olarak duruyor hatası için Google, hatanın Android System Webview'den kaynaklandığını kabul etti. Söz konusu hataların özellikle Samsung Galaxy kullanıcılarını etkilediği ama Android genelinde bir sorun olduğu bildirildi.

    Google sözcüsündenyapılan açıklamada, "Android'deki WebView'ın bazı uygulamalarda çökmeye sebep olduğunun farkındayız. Bu sorunu çözmek için çalışıyoruz" dedi.

    ANDROİD DURDURULDU HATASI ÇÖZÜMÜ NEDİR?

    Android yüklü telefonlarda uygulamaların kendi kendine donması kullanıcıların sorun yaşamasına neden oldu. Özellikle Twitter, Gmail ve Instagram'ın mobil uygulaması gibi çeşitli uygulamalarda sorun yaşanıyor. İnternet içeriğinin uygulamada görünmesini sağlayan arayüz Android System Webview'dan kaynaklanan hatayı iki şekilde çözebilirsiniz:

    Birincisi uygulamayı telefondan kaldırmak. Ancak bazı telefonlarda bu seçeneğin bulunmadığı gelen şikayetler arasında. Ayrıca daha sonra yeniden uygulamayı indirmeniz gerekecek.

        İkinci seçenek ise uygulamayı geçici olarak durdurmak. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

        Ayarlardan, Uygulamalar bölümüne gidin. Android System Webview'ı bulup açın. Sol altta Devre Dışı Bırak seçeneğine tıklayın. Eğer bu seçeneği göremiyorsanız sağ üstteki üç noktaya tıklayıp güncellemeleri kaldır seçeneğini de kullanabilirsiniz. Uygulamayı devre dışı bırakın.

        -Ayarlar>Uygulamalar>Android Sistem WebView'a tıklayın.

        -Açılan sekmede üst kısımda bulunan üç noktaya tıklayın.

        -Güncellemeleri kaldırı tıklayın.

        -İşlemi onaylayın ve telefonunuzu yeniden başlatın

        Bu bahsettiğimiz işlem aşağı yukarı neredeyse tüm Android telefonlarda benzerdir. Sadece güncellemeleri kaldırmanız yeterli. Eğer Android WebView uygulamasını devre dışı bırakırsanız, birçok uygulamada sorunlar yaşayabilirsiniz. Eğer bu işlem işe yaramazsa, Chrome tarayıcısının güncellemesini kaldırabilirsiniz. Ancak bu durum Android 10'un altındaki Android sürümleri için geçerli.

        ANDROİD UYGULAMA DURDURDU HATASI İÇİN DİĞER ÖNERİLER

        -Uygulama verilerini temizlemek,

        -Uygulamayı silip yeniden yüklemek,

        -Telefonu kapatıp açmak,

        -Fabrika ayarlarına döndürmek.
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        Haberler Güncel Android sürekli durduruldu hatası nedir? Android Google uygulamalar neden açılmıyor? Android Google çöktü mü?