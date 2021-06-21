Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.06.2021 12:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.06.2021 12:03
    ABONE OL

    2021? kararları ile 1 Temmuz'da tüm yasaklar kalkıyor mu?

    ? Sorusu gündemiyle yeniden araştırılmaya başlandı. Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılamanın hızlanmasıyla vatandaşlar yasakların tamamen kalkıp kalkmayacağını merak ediyor. Bugün yapılacak Toplantısı'nın gündeminde Temmuz ayı normalleşme takvimi de yer alıyor. Bu noktada gözler yeni Kabine toplantısında alınacak kararlara çevrildi. Kabine toplantısında Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı ve hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili yeni kararlar alınması bekleniyor. Peki, ? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Temmuz ayı normalleşme takvimi açıklandı mı 2021?

    Temmuz ayı normalleşme takvimi Kabine gündemiyle vatandaşlar atarfından araştırılmaya başlandı. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nın gündeminde Temmuz ayı normalleşme süreci de yer alıyor. Peki, Temmuz ayı normalleşme takvimi açıklandı mı? Temmuz ayı normalleşme kararları neler? İşte tüm detaylar!

    TEMMUZ AYI NORALLEŞME TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

    Milyonların gözü 21 Haziran'da gerçekleşecek Kabine toplantısından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Henüz Temmuz ayına ilişkin normalleşme takvimi ve yeni kararları içeren genelge yayımlanmadı. Yeni normalleşme takvimi ile yasaklar ne zaman bitecek sorusunun yanıt bulması bekleniyor.

    GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA!

    Normalleşme takvimine gidilen süreçte koronavirüs günlük vaka sayısı düşerken konuya yönelik kararlar alınırsa Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yasakların biteceği tarih ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasın açıklamasında yer vermesi bekleniyor.

        1 HAZİRAN SONRASI NORMALLEŞME KARARLARI NELERDİ?

        HAZİRAN AYI NORMALLEŞME GENELGESİ

        Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

        Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

        Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

        Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

        Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

        Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İSKİ'nin çalışma yaptığı yol 4'üncü kez çöktü
        Haberler Güncel Temmuz ayı normalleşme takvimi açıklandı mı 2021? Kabine kararları ile 1 Temmuz'da tüm yasaklar kalkıyor mu?