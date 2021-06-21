Temmuz ayı normalleşme takvimi Kabine gündemiyle vatandaşlar atarfından araştırılmaya başlandı. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nın gündeminde Temmuz ayı normalleşme süreci de yer alıyor. Peki, Temmuz ayı normalleşme takvimi açıklandı mı? Temmuz ayı normalleşme kararları neler? İşte tüm detaylar!
TEMMUZ AYI NORALLEŞME TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?
Milyonların gözü 21 Haziran'da gerçekleşecek Kabine toplantısından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Henüz Temmuz ayına ilişkin normalleşme takvimi ve yeni kararları içeren genelge yayımlanmadı. Yeni normalleşme takvimi ile yasaklar ne zaman bitecek sorusunun yanıt bulması bekleniyor.
GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA!
Normalleşme takvimine gidilen süreçte koronavirüs günlük vaka sayısı düşerken konuya yönelik kararlar alınırsa Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yasakların biteceği tarih ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasın açıklamasında yer vermesi bekleniyor.