Pazar günü yasak var mı? 20 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

PAZAR GÜNÜ YASAK VAR MI?

Haziran ayı için alınan koronavirüs tedbirlerine göre Pazar günü yurt genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu kararda herhangi bir değişklik uygulanmış değil.

PAZAR GÜNÜ YASAĞI KALKACAK MI?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması için vaka sayılarının biraz daha oturması gerektiğini söyledi. İlhan, "5 binli rakamları gördük. Bu rakamlar bu şekilde devam ederse Sayın Cumhurbaşkanı'mız da 'Temmuz başına kadar' diye ifade etmişti. Temmuza da 15 gün kaldığını düşünürsek temmuz ayında daha rahat sosyal ortamın olabileceğini öngörebiliriz şimdiden" dedi.