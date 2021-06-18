Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.06.2021 13:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.06.2021 13:42
    ABONE OL

    ? 20 Haziran kalktı mı?

    ? vatandaşların merak ettiği konulardan birisi. Normalleşmeyle birlikte hafta sonu yasaklarından birisi olan Cumartesi yasağı kaldırılmıştı. Şimdi de gözler Pazar gününde uygulanan yasağa çevrildi. Pazar günü yasak var mı sorusunun cevabı sorgulanmaya başlandı. Peki; 20 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    takvim.com.tr
    Pazar günü yasak var mı? 20 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

    Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 20 Haziran Pazar günü yasak var mı? Cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasının ardından gözler Pazar günkü yasağa çevrildi. Vatandaşların merak ettiği konulardan birisi, Pazar günü yasak var mı oldu. Hafta içi uygulanan ve saat 22:00'de başlayan sokağa çıkma yasağının yanı sıra, Pazar günü uygulanan yasakların da kaldırılması bekleniyor.

    PAZAR GÜNÜ YASAK VAR MI?

    Haziran ayı için alınan koronavirüs tedbirlerine göre Pazar günü yurt genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu kararda herhangi bir değişklik uygulanmış değil.

    PAZAR GÜNÜ YASAĞI KALKACAK MI?

    Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması için vaka sayılarının biraz daha oturması gerektiğini söyledi. İlhan, "5 binli rakamları gördük. Bu rakamlar bu şekilde devam ederse Sayın Cumhurbaşkanı'mız da 'Temmuz başına kadar' diye ifade etmişti. Temmuza da 15 gün kaldığını düşünürsek temmuz ayında daha rahat sosyal ortamın olabileceğini öngörebiliriz şimdiden" dedi.

    GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA!

    Normalleşme takvimine gidilen süreçte koronavirüs günlük vaka sayısı düşerken konuya yönelik kararlar alınırsa Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yasakların biteceği tarih ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamasında yer vermesi bekleniyor.

    SON NORMALLEŞMEDE ALINAN KARARLAR

    Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

    Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

        Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

        Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

        Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

        Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Marmara’nın ilk rafting parkuru Orhaneli’de açıldı
        Haberler Güncel Pazar günü yasak var mı? 20 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?