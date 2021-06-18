Pazar günü yasak var mı? 20 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 20 Haziran Pazar günü yasak var mı? Cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasının ardından gözler Pazar günkü yasağa çevrildi. Vatandaşların merak ettiği konulardan birisi, Pazar günü yasak var mı oldu. Hafta içi uygulanan ve saat 22:00'de başlayan sokağa çıkma yasağının yanı sıra, Pazar günü uygulanan yasakların da kaldırılması bekleniyor.
PAZAR GÜNÜ YASAK VAR MI?
Haziran ayı için alınan koronavirüs tedbirlerine göre Pazar günü yurt genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu kararda herhangi bir değişklik uygulanmış değil.
PAZAR GÜNÜ YASAĞI KALKACAK MI?
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması için vaka sayılarının biraz daha oturması gerektiğini söyledi. İlhan, "5 binli rakamları gördük. Bu rakamlar bu şekilde devam ederse Sayın Cumhurbaşkanı'mız da 'Temmuz başına kadar' diye ifade etmişti. Temmuza da 15 gün kaldığını düşünürsek temmuz ayında daha rahat sosyal ortamın olabileceğini öngörebiliriz şimdiden" dedi.
GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA!
Normalleşme takvimine gidilen süreçte koronavirüs günlük vaka sayısı düşerken konuya yönelik kararlar alınırsa Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yasakların biteceği tarih ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamasında yer vermesi bekleniyor.
SON NORMALLEŞMEDE ALINAN KARARLAR
Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.
Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.