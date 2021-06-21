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    • 21.06.2021 23:36
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    ndan CHP'li ve Sözcü'nün "büyükbaş hayvan varlığı" iddialarına yalanlama!

    CHP'nin ve CHP yandaşı medyanın bir iddiası daha yalanlandı. CHP Manisa Milletvekili 'nun 'nda 'nin büyükbaş hayvan varlığıyla ilgili iddiaları CHP'nin yayın organı tarafından haberleştirildi. Yapılan haber, "Meclis'te milletvekilleri 'büyükbaş' tartışması yaptı: 18 milyon büyükbaş bayvan ortada yok" başlığıyla servis edildi. yaptığı açıklama ile haberi yalanladı.

    takvim.com.tr
    Bir CHP yalanı daha!

    CHP'nin ve CHP yandaşı medyanın bir yalanı daha ortaya çıktı.

    CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu TBMM iklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu'nda Türkiye'nin büyükbaş hayvan varlığıyla ilgili iddialar ortaya attı.

    CHP'NİN İDDİALARINI SÖZCÜ HABERLEŞTİRDİ
    CHP'nin yayın organı Sözcü Gazetesi Bakırlıoğlu'nun iddialarını haberleştirdi.

    Yapılan haber, "Meclis'te milletvekilleri 'büyükbaş' tartışması yaptı: 18 milyon büyükbaş bayvan ortada yok" başlığıyla servis edildi.

    CHP'li Bakırlıoğlu da Sözcü'nün haberini sosyal medya hesabından paylaşarak iddiasını sürdürdü. Yaptığı paylaşımda, "Bu ülkede yirmi yıldır tarım ve hayvan sayımı yapılmamış. Bugün toplam sığır varlığımız 18,5 milyon olduğu söyleniyor. Yıllık artış oranlarına göre bu sayının doğru olmadığını söylüyoruz. 2017 yılında sığır sayısındaki % 13'lük artışın mantıklı bir açıklaması yok." iddiasında bulundu.

    BAKANLIKTAN YALANLAMA
    Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı açıklama ile haberi yalanladı.

    Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan Türkiye'de 18 milyon büyükbaş hayvan olmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun TBMM iklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu'nda Türkiye'nin büyükbaş hayvan varlığıyla ilgili asılsız iddialarının haberleştirildiği belirtildi.

        İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR
        Sadece son 2 yılda büyükbaş hayvan varlığındaki artışın yüzde 5,4 seviyesinde olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Büyükbaş hayvan varlığı 2002-2020 döneminde yüzde 83,2 artışla 18,2 milyon başa yükseldi." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, hayvancılıkta gerçekleştirilen söz konusu atılım sayesinde, Türkiye'nin toplam büyükbaş varlığında Avrupa Birliği'nde ikinci, Dünyada ise sekizinci sırada olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

        "Diğer yandan son 18 yılda hayvancılık destekleme bütçesi 94 kat arttırılmış ve 2020 yılında 7,8 milyar lira ödeme yapılmıştır. Tarım ve Orman il ve ilce müdürlerimiz ise hayvan varlığıyla ilgili tespitlerini titizlikle yürütmekte ve elde edilen veriler Bakanlığımız veri tabanlarına işlenmektedir. İddialarda dile getirildiği gibi hayvan varlığımızda ve hayvan sayılarının tespitlerinde herhangi bir hata bulunmamaktadır. Dolayısıyla haberlere konu olan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

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