CHP'li Bakırlıoğlu da Sözcü'nün haberini sosyal medya hesabından paylaşarak iddiasını sürdürdü. Yaptığı paylaşımda, "Bu ülkede yirmi yıldır tarım ve hayvan sayımı yapılmamış. Bugün toplam sığır varlığımız 18,5 milyon olduğu söyleniyor. Yıllık artış oranlarına göre bu sayının doğru olmadığını söylüyoruz. 2017 yılında sığır sayısındaki % 13'lük artışın mantıklı bir açıklaması yok." iddiasında bulundu.

BAKANLIKTAN YALANLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı açıklama ile haberi yalanladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan Türkiye'de 18 milyon büyükbaş hayvan olmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun TBMM iklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu'nda Türkiye'nin büyükbaş hayvan varlığıyla ilgili asılsız iddialarının haberleştirildiği belirtildi.