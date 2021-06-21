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    • 21.06.2021 22:37
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    • 21.06.2021 22:38
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    'nde açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem | , son dakika deprem haberi...

    'ndan elde edilen bilgilere göre 'nde 'nın ilçesi açıklarında saat 22.26'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte depreme dair tüm detaylar ve , Rasathanesi son depremler listesi...

    Ege'de korkutan deprem!

    AFAD'dan derlenen verilere göre Ege Denizi'nde Muğlanın Datça ilçesi açıklarından saat 22.26'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



    Sarsıntı yerin 6.23 km derinliğinde gerçekleşti.



    İşte deprem dair tüm detaylar...

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        Haberler Güncel Ege Denizi'nde Muğla Datça açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem | AFAD, Kandilli son dakika deprem haberi...