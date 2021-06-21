AFAD'dan derlenen verilere göre Ege Denizi'nde Muğlanın Datça ilçesi açıklarından saat 22.26'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 6.23 km derinliğinde gerçekleşti.
İşte deprem dair tüm detaylar...
AFAD'dan derlenen verilere göre Ege Denizi'nde Muğlanın Datça ilçesi açıklarından saat 22.26'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 6.23 km derinliğinde gerçekleşti.
İşte deprem dair tüm detaylar...
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 35.68 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 21.06.2021, 22:26:29 TSİ
Enlem : 36.4028 N
Boylam : 27.1706 E
Derinlik : 6.23 km