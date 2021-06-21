Van Valisi Bilmez başkanlığında Aşı Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcı Ömer Faruk Canpolat, Başkale Kaymakamı Asım Solak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, Valilik Ali Paşa Salonu'ndan katılırken, ilçe kaymakamları ise çevrim içi bağlandı.
Vali Bilmez, normalleşme için aşının önemine dikkat çekerek, aşının gündemin ilk maddeleri arasında yer aldığını söyledi.
Aşılamada daha iyi seviyelere ulaşmak için yoğun çaba içinde olduklarını anlatan Vali Bilmez, "Aşı yapıyoruz ama istediğimiz orana ulaşamadık.