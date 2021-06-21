



"TEKRARDAN TUTUKLANMALI"

Gaziantep Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Serpil Yılmaz ise kararın hukuka uygun olmadığını söyledi. Bu karardan dönülmesini beklediklerini belirten Yılmaz, "Tekrardan tutuklama kararının verilmesini bekliyoruz. Çünkü ortada bir kaçma şüphesi var. Ara karara rağmen mahkemenin kararını tahliyeden yana kullanmasını kabul edemeyiz. Umarım tekrardan tutuklanır. Bu tür kararların kadın cinayetlerini işleyecek kişileri cesaretlendirmemesi gerekir" diye konuştu.

Öte yandan Mehmet Kaplan'ın 'ev hapsi' ile tahliye kararına Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itirazın neticesinin bugün açıklanacağı öğrenildi.