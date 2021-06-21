Gaziantep'te sevgilisinin evinin balkonundan şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen'in ölümüne ilişkin açılan davada tutuklu yargılanan sanık Mehmet Kaplan'ın ev hapsi kararıyla tahliye edilmesine tepki gösteren Delen ailesi basın açıklaması düzenledi.
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi önünde düzenlenen basın açıklamasına baba Bülent Delen, anne Şenel Delen, avukat Ömer Faruk Akan, Gaziantep Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Serpil Yılmaz, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Kadın Hukuku Komisyonu üyesi Avukat Meriç Güzel'in yanı sıra çok sayıda kadın katıldı. Açıklamada konuşan anne Şenel Delen, tahliye kararının sanığa ödül olduğunu belirterek, "Adalet yerini bulsun ki başka Ayşeler, Fatmalar, Duygular ölmesin" dedi.
"TAHLİYE KARARI HUKUKA UYGUN DEĞİL"
Delen ailesinin avukatı Ömer Faruk Akan, Duygu Delen'in ölümüne ilişkin açılan davanın son duruşmasında sanık Mehmet Kaplan'ın ev hapsi kararı ile tahliye edildiğini hatırlattı. Bu kararın dosya içeriğiyle ve resmi bilirkişi raporlarıyla örtüşmediğini aktaran Akan, "Dosyada herhangi bir değişiklik mevcut değilken mahkemenin verdiği bu karar hukuka uygun değildir. Kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz.