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    • 21.06.2021 20:00
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    Son dakika: ne zaman, hangi gün kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı 1 Temmuz'da mı kalkacak?

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hangi kısıtlamaların kalkacağı akıllarda yer ediniyor. Normalleşme süreciyle ilgili alınan kararları merakla bekleyen vatandaşlar akşam saatlerinde yapılan açıklamaya odaklandı. Kabine toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere ülke gündemindeki önemli konular görüşüldü. Peki, ne zaman, hangi gün kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı 1 Temmuz'da mı kalkacak? İşte merak edilenler...

    Sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün kalkıyor?

    Bugün normalleşme süreciyle ilgili pek çok başlık toplantıda değerlendirildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde normalleşme süreciyle ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. Başkan Erdoğan toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı 1 Temmuz'da mı kalkacak?

    SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, HANGİ GÜN KALKIYOR?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında "1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

    İşte alınan kararlar;

    KOVİD-19'LA MÜCADELEDE YENİ KARARLAR

    İşte alınan kararlar;

    (1 Temmuz itibarıyla) Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

    Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.

    1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıldı. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekildi.

        (1 Temmuz itibarıyla) Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

        Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir.

        KOVİD-19 AŞILAMA PROGRAMI

        Erdoğan, Kovid-19 aşılama programı ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

        "Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum."
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        Haberler Güncel Son dakika: Sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı 1 Temmuz'da mı kalkacak?