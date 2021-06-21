Bugün normalleşme süreciyle ilgili pek çok başlık toplantıda değerlendirildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde normalleşme süreciyle ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. Başkan Erdoğan toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı 1 Temmuz'da mı kalkacak?
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, HANGİ GÜN KALKIYOR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında "1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz." ifadelerini kullandı.
İşte alınan kararlar;
KOVİD-19'LA MÜCADELEDE YENİ KARARLAR
İşte alınan kararlar;
(1 Temmuz itibarıyla) Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.
Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.
1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıldı. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekildi.