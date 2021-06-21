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    • 22.06.2021 08:29
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    21 Haziran Kabine Toplantısı sonrası maske takma zorunluluğu kalktı mı? ?

    ? ? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Bir an önce normal hayatına kavuşmak isteyen milyonlarca vatandaş maskeleri çıkararak rahat nefes alacağı günün hayalini kuruyor. Kademeli normalleşmenin yaşandığı şu günlerde bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında maskelerin çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Peki hangi kararlar alındı? İşte son gelişmeler…

    takvim.com.tr
    Maskeler ne zaman kalkacak?

    Gündemde vatandaşlar yoğun bir şekilde Maskeler ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Koronavirüs ile mücadele bir yıldan fazla süredir hem dünya da hem de ülkemizde devam ediyor. Yapılan aşı çalışmaları bu konuda hayati öneme sahip ve ülkemizde hızlı bir şekilde ilerliyor. Sağlık Bakanlığı aşı takvimine göre randevu 30 yaşa düştü. Bugün Kabine Toplantısı düzenlendi ve sonrasında hangi kararların alınacağı merak konusu oldu. Peki 21 Haziran Kabine Toplantısı sonrası maske takma zorunluluğu kalkacak mı? Toplantı bitti mi, kararlar açıklandı mı? Maskeler çıkacak mı? İşte detaylar…

    MASKELER NE ZAMAN KALKACAK?

    Kabine Toplantısı henüz bitmedi, sonrasında alınan kararlarla birlikte bu sorunun cevabı da belli olacak.


    SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ!

    Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplumsal bağışıklığın bu yaz yakalanabileceğini dile getirerek 'Bağışıklığın yakalanmasından sonra sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir' dedi.

    Eylül ayından itibaren toplumsal bağışıklığın sağlanması ile maskelerin de çıkarılabileceğini kaydeden Koca, "Birçok kimse yine maske takmak isteyecek. Özellikle birçok enfeksiyondan koruduğunu biliyoruz; ama bu tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak.

    Şimdi de 2 metre mesafeyi koruyabiliyorsanız sahilde takmanız gerekmez. Ama evdesiniz, 2 metreyi koruyamıyorsunuz o zaman takmanız gerekecek" dedi.

    İstanbul'da 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldı

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da aşı seferberliğinin sürdüğünü belirterek, dün itibarıyla 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldığını bildirdi.

        İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kovid-19 salgınına karşı İstanbul'da dün gerçekleştirilen aşı rakamlarını paylaştı.

        Yerlikaya, "İstanbul'umuzda aşı seferberliğimiz sürüyor. 20 Haziran itibarıyla 1. doz 5 milyon 235 bin 899, 2. doz 2 milyon 354 bin 711 toplamda 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldı. 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10 milyon 245 bin 6. Yüzde 51'e ulaştık." bilgisini verdi.

        AŞI SIRASI KİMDE?

        Sağlık Bakanı Koca yarından itibaren 30 yaş üzerindeki kişilerin aşı randevularının açılacağını ifade etti. "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi" dedi.

        Aşılamada her yeni gün rekor kırılıyor. Aşı tedarikinin hızlanmasıyla haziran ayında aşı programında 20'li yaşlara kadar inilmesi planlanıyor.

        Bakan Koca, koronavirüse karşı aşılamada 18 yaş üstünün yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısının tamamlandığını duyurmuştu.

        "Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı."
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        Haberler Güncel 21 Haziran Kabine Toplantısı sonrası maske takma zorunluluğu kalktı mı? Maskeler ne zaman kalkacak?