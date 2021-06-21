Gündemde vatandaşlar yoğun bir şekilde Maskeler ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Koronavirüs ile mücadele bir yıldan fazla süredir hem dünya da hem de ülkemizde devam ediyor. Yapılan aşı çalışmaları bu konuda hayati öneme sahip ve ülkemizde hızlı bir şekilde ilerliyor. Sağlık Bakanlığı aşı takvimine göre randevu 30 yaşa düştü. Bugün Kabine Toplantısı düzenlendi ve sonrasında hangi kararların alınacağı merak konusu oldu. Peki 21 Haziran Kabine Toplantısı sonrası maske takma zorunluluğu kalkacak mı? Toplantı bitti mi, kararlar açıklandı mı? Maskeler çıkacak mı? İşte detaylar…
MASKELER NE ZAMAN KALKACAK?
Kabine Toplantısı henüz bitmedi, sonrasında alınan kararlarla birlikte bu sorunun cevabı da belli olacak.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ!
Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplumsal bağışıklığın bu yaz yakalanabileceğini dile getirerek 'Bağışıklığın yakalanmasından sonra sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir' dedi.
Eylül ayından itibaren toplumsal bağışıklığın sağlanması ile maskelerin de çıkarılabileceğini kaydeden Koca, "Birçok kimse yine maske takmak isteyecek. Özellikle birçok enfeksiyondan koruduğunu biliyoruz; ama bu tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak.
Şimdi de 2 metre mesafeyi koruyabiliyorsanız sahilde takmanız gerekmez. Ama evdesiniz, 2 metreyi koruyamıyorsunuz o zaman takmanız gerekecek" dedi.
İstanbul'da 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da aşı seferberliğinin sürdüğünü belirterek, dün itibarıyla 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldığını bildirdi.